Fenerbahçeli Samatta rehin alındı

Madagaskar ile Tanzanya arasında oynanan Dünya Kupası Elemeleri maçı sonrası silahlı Madagaskar ordusunun askerleri, Tanzanya Milli Takımı'nın oyuncularının bulunduğu otele baskın yaptı.
Madagaskar askerlerinin baskın yapma sebebinin, Tanzanya takımında koronavirüse yakalanan oyuncuların olması olarak açıkladı. Virüse yakalanan oyuncuların Aishi Manula, Mbwana Samatta ve Bakari Mwamnyet olduğu iddia edildi.
Tanzanya Futbol Federasyonu, askerlerin otele silahla girdiğini ve oyuncuların kapısının önünde beklediğini açıkladı. Oyuncuların koronavirüs testini tamamladıktan sonra ülkeden gidebilecekleri belirtildi.
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