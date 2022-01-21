Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım'da

Kısa bir süre önce A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun seçimi, FIFA nezdinde de resmiyet kazandı.

Daha önce Ümit ve Genç milli seviyede Hollanda'yı temsil eden Ferdi'nin A Milli düzeyde Türkiye forması giyebilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'nun FIFA'ya yapmış olduğu başvuru bugün itibarıyla sonuçlandı. Kadıoğlu, artık milli formayla mücadele edecek. - İSTANBUL