Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, derbiyle birlikte sahalara geri döndü. Ferdi'nin forma giydiği derbiyi kız arkadaşı Sera Vrij de izledi. Hollanda'da güzellik merkezi işleten Sera Vrij, stattaki Ferdi fotoğrafının önünden paylaşım yaptı.
Sera Vrij'in Fenerbahçe formalı pozuyla mest olan taraftarlar, paylaşıma beğeni yağdırdı. Ferdi Kadıoğlu da bu paylaşıma yorum bırakmayı ihmal etmedi.
Başkan Ali Koç, Sera ile Ferdi'nin imza töreninde tanışmıştı. Başkan Koç, Sera Vrij'le tanıştıktan sonra genç futbolcuya, "Aferin Ferdi" diye takılmıştı.
Son Dakika › Spor › Ferdi'nin sevgilisi sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor! Türkiye'de en az Ferdi kadar ünlü - Son Dakika