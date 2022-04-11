Ferdi'nin sevgilisi sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor! Türkiye'de en az Ferdi kadar ünlü - Son Dakika
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Ferdi'nin sevgilisi sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor! Türkiye'de en az Ferdi kadar ünlü

11.04.2022 13:27

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi Türkiye'de en az kendi kadar ünlü. Fenerbahçe stadındaki Ferdi fotoğrafı önünde fotoğraf çektiren Sera Vrij'in paylaşımına beğeni yağdı. Ferdi'nin kız arkadaşı, Başkan Ali Koç'la tanışmasından sonra Türkiye'de ün yapmıştı.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, derbiyle birlikte sahalara geri döndü. Ferdi'nin forma giydiği derbiyi kız arkadaşı Sera Vrij de izledi. Hollanda'da güzellik merkezi işleten Sera Vrij, stattaki Ferdi fotoğrafının önünden paylaşım yaptı.

TARAFTAR BEĞENİ YAĞDIRDI

Sera Vrij'in Fenerbahçe formalı pozuyla mest olan taraftarlar, paylaşıma beğeni yağdırdı. Ferdi Kadıoğlu da bu paylaşıma yorum bırakmayı ihmal etmedi.

"AFERİN FERDİ"

Başkan Ali Koç, Sera ile Ferdi'nin imza töreninde tanışmıştı. Başkan Koç, Sera Vrij'le tanıştıktan sonra genç futbolcuya, "Aferin Ferdi" diye takılmıştı.

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Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Hollanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ferdi'nin sevgilisi sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor! Türkiye'de en az Ferdi kadar ünlü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ferdi'nin sevgilisi sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor! Türkiye'de en az Ferdi kadar ünlü - Son Dakika
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