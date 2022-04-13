Ferhat Yiğit Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda mücadele edecek - Son Dakika

Türkiye ve Avrupa arenasında elde ettiği başarılar ve Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Sarı Fırtına lakaplı güreşçi Ferhat Yiğit, Fransa'da düzenlenecek olan Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda mücadele edecek.

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen, Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'na Ferhat Yiğit de davet edildi. İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, "Belediye İskilipspor Kulübü Güreş Takımı'nda mücadele eden Ferhat Yiğit'in, kısa bir süre içerisinde Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nda bayrağımızı dalgalandırması bizleri fazlasıyla gururlandırdı. Fransa'nın Normandiya şehrinde düzenlenecek olan Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda, temsilcimiz Ferhat Yiğit'e başarılar diliyorum" dedi. - ÇORUM