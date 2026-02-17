Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı - Son Dakika
17.02.2026 10:53  Güncelleme: 11:03
Jutta Leerdam, 2026 Kış Olimpiyatları'nda rekor kırıp altın madalya kazandı; yarış sonrası fermuar açtığı anların viral olmasıyla yaklaşık 1 milyon dolar gelir elde ettiği iddia edildi.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 1000 metrede olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya uzanan Hollandalı sürat patencisi Jutta Leerdam, yarış sonrası yaptığı hareketle de gündem oldu. Ünlü sporcunun fermuarını açtığı anların milyonlarca kez izlenmesinin ardından yaklaşık 1 milyon dolar kazandığı iddia edildi.

REKORLA GELEN ALTIN MADALYA

27 yaşındaki Leerdam, 1.12.31'lik derecesiyle hem olimpiyat rekorunu kırdı hem de altın madalyaya ulaştı. Yarış sonrası gözyaşları içinde konuşan Hollandalı sporcu, "Bu gerçekten bir hayalin gerçekleşmesi. Bitiş çizgisini geçtikten sonra çok şaşırdım, çok yorgundum ve çok duygusaldım. Adımın yanında o yeşil rengi görünce inanamadım" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA REKOR İZLENME

Leerdam'ın yarışın ardından tulumunun fermuarını açarak içindeki beyaz Nike iç çamaşırını göstermesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Söz konusu görüntülerin kısa sürede 6 milyon 200 bin izlenmeye ulaştığı belirtildi.

Nike'ın da bu anları yaklaşık 300 milyon takipçili hesabından "Bu kadar hızlı olduğunuzda izin istemezsiniz" notuyla paylaşması dikkat çekti. Leerdam da markanın paylaşımını kendi hesabında yayımladı.

1 MİLYON DOLAR İDDİASI

Hollandalı sporcunun, söz konusu viral görüntü ve marka anlaşması kapsamında 1 milyon doların üzerinde gelir elde edeceği öne sürüldü. Ayrıca kendi sosyal medya paylaşımının erişimi üzerinden de ek kazanç sağladığı iddia edildi.

Kış Olimpiyatları, Spor, Son Dakika

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
