Fethi Heper Vefat Etti

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 81 yaşında vefat eden eski milli futbolcu ve TFF yönetim kurulunun eski üyesi Fethi Heper için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımı'mızın eski oyuncusu ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu eski üyesi Fethi Heper'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Fethi Heper'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Eskişehir spor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.