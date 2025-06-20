Fethiye'de Dalış Keyfi - Son Dakika
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Spor

Fethiye'de Dalış Keyfi

20.06.2025 11:21
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Fethiye'nin koylarında dalış yapan ziyaretçiler, su altı güzelliklerini keşfederek eşsiz deneyimler yaşıyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki berrak koylarda dalış yapan ziyaretçiler, su altı güzelliklerini görme imkanı buluyor.

Tatilini bölgede geçiren ziyaretçiler, kent merkezinin yanı sıra Göcek ve Ölüdeniz gibi bölgelerde düzenlenen dalış turu tekneleriyle birbirinden güzel koylara ulaşıyor.

Tecrübeli dalgıçların verdiği eğitimin ardından ekipmanlarla suya giren tatilciler, denizde dalış öncesinde öğrendiklerini uyguluyor.

Hazırlıkların tamamlanmasının arından katılımcılar, eğitmen dalgıçlar eşliğinde dalış yapıyor. Su altında deniz canlıları ile balık türlerini inceleme, bazı kalıntıları görme fırsatı yakalayan tatilciler, sürüler halinde gezen balıkları besleme imkanı da buluyor.

Dalyan ile Sarıyarlar Koyu'nda bir grubun dalış yapması ve bölgenin su altı güzellikleri Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.

Fethiye Dalış Merkezi'nden 3 yıldız dalgıç Alperen Beyaz, AA muhabirine, kentte 20'ye yakın koyda dalış yapılabildiğini söyledi.

Bölgede dalış tutkunları için iki batığın da bulunduğunu belirten Beyaz, "Profesyonel dalgıçlar bu batıklara inip güzel vakit geçiriyor. Çok güzel şeyler görüyorlar. Son zamanlarda sularımızda vatozlar çoğalmaya başladı. Bu türü çok sık görmeye başladık. Bunun yanında sürü halinde dolaşan akyalar çok güzel görüntü ortaya çıkarıyor. Batıklarda yaşayan farklı canlıları da gözlemliyoruz. Bu güzellikleri görenler gerçekten çok mutlu oluyor." dedi.

Yüzme bilmeyenler dahil herkesin dalış yapabileceğini dile getiren Beyaz, dalışın çok güzel bir spor olduğunu, bir çiftin yapabileceği en iyi aktivite olduğunu vurguladı.

"Suyun sesi ve verdiği huzur gerçekten bambaşka"

Su altı dünyasıyla tanışanların bu heyecana bağımlı olduğunu vurgulayan Beyaz, "Çok güzel görüntüler ortaya çıktığı için birçok kişi su altında evlilik teklif etmek istiyor. Bunun dışında pilates eğitmenlerimiz suyun altında pilates yapmayı çok seviyor. Su altında toplantı düzeneği yaparak bazı koreografiler de yapıyoruz. Suyun altı aslında sadece gezilecek bir yer değil birçok etkinliğin yapılabileceği bir nokta. Bence, günlük hayatın stresinden kurtulmanın en etkili yolu dalış. Çünkü bir anda bütün sesler kesiliyor, kendinizi boşluğun içinde buluyorsunuz. Suyun sesi ve verdiği huzur gerçekten bambaşka. Bu yüzden insanlar stresten kaçmak için derinliklere dalabilir." diye konuştu.

Beyaz, dalış için önemli noktalara sahip Fethiye'de insanlara farklı derinliklerde güzel şeyler göstermeye çalıştıklarını kaydetti.

Su altında balıkları incelediklerini ve kalıntıları görebildiklerini anlatan Beyaz, şöyle devam etti:

"Bunun dışında amforalar ve su altı bitkileri var. Elimizden geldiği kadar bunları korumaya çalışıyoruz. Ziyaretçilerimize de korumanın önemini anlatıyoruz. Aslında sadece karadaki ağaçların değil deniz bitkilerinin de bizler için oksijen sağladığını aktarıyoruz. İnsanları da bu anlamda bilinçlendirerek denizlerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Genelde insanlar 'Suyun altında boğulur muyum?' gibi düşünceye kapılıyor. Böyle bir şey kesinlikle olmuyor. Eğitmen kadrosuyla suyun altında bire bir insanlara eşlik ediyoruz. Bir kişi yüzme bilmese bile bizimle dalış yapabilir. Dalış öncesinde verdiğimiz eğitimlerle insanları bilgilendiriyoruz ve böylece onlar da daha rahat oluyor."

"Suyun altında çok değişik bir yaşam var"

Samsun'dan eşiyle Fethiye'ye tatile gelen ve dalış yapan Ümit Çiçek, dalış yapmayı çok istediğini ve gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Dalış öncesi eşinin sudan korktuğunu anlatan Çiçek, "Dalış eğitmenleri çok yardımcı oldu. Suyun altı çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Suyun altında çok değişik bir yaşam var. Çok canlı ve güzel. Her şey harikaydı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Fethiye, Kültür, Turizm, Yaşam, Doğa, Spor, Son Dakika

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