Fethiyespor\'da Başkan Bakırcı Güven Tazeledi

TFF 2'nci Lig'deki Muğla temsilcilerinden Fethiyespor'un genel kurulunda Başkan Esat Bakırcı güven tazeleyip listesini yenilerken, mevcut şartlarda camiaya şampiyonluk sözü ise vermedi. Kulübün Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi Kapalı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulunda tek aday olan Bakırcı, mevcut mali durumlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir süre önce kulübümüzün sigorta ve vergi borçları nedeniyle geçmiş yöneticilere ihtarnameler gönderildi. Bu borçların tamamını ödedik. Şu anda şahsıma ait banka hesaplarında vergi dairesi tarafından haciz bulunuyor. Bu yükün tamamı benim üzerimde, ödemeleri ben ve kulüp birlikte gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Başkan Esat Bakırcı, "Transfer yapmak istiyoruz. Görüştüğümüz dört beş tane futbolcu var. Ama ağzını açan 10 milyon TL'den aşağı açmıyor. Bu iş nereye gidecek, nasıl olacak bilmiyorum. Geçen sene Sarıyer'in ve Kastamonu'nun, Van'ın, Batman'ın harcadıkları para 250 milyon TL. Bizim bütçemiz 40 milyon TL'ydi. İnşallah bu sezonu da başarılı bir şekilde geçiririz ama şampiyon bir takım kuracak gücümüz yok" dedi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a ilçedeki Uğur Mumcu Parkı'nın kulübe tahsisi ve Göcek'teki iki otopark konusundaki destekleri için teşekkür eden Bakırcı, yeni tesis için çalışmalarının sürdüğünü, statta yeni tribün inşaatı için onay beklendiğini de söyledi.