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Fethiyespor'da kan kaybı sürüyor - Son Dakika

Fethiyespor'da kan kaybı sürüyor

15.02.2022 14:19
Fethiyespor'da kan kaybı sürüyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta dün sahasının bakımda olması nedeniyle Antalya'da seyircisiz maçta konuk ettiği Yeşilyurt D.Ç Ofspor'a 3-2 mağlup olarak üst üste 4'üncü yenilgisini alan Fethiyespor, geçen hafta averajla liderlik koltuğunu kaptırdığı Esenler Erokspor'un 3 puan gerisinde kaldı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta dün sahasının bakımda olması nedeniyle Antalya'da seyircisiz maçta konuk ettiği Yeşilyurt D.Ç Ofspor'a 3-2 mağlup olarak üst üste 4'üncü yenilgisini alan Fethiyespor, geçen hafta averajla liderlik koltuğunu kaptırdığı Esenler Erokspor'un 3 puan gerisinde kaldı. Sezonun ilk yarısını en yakın rakibinin 9 puan önünde zirvede tamamlamasına rağmen inanılmaz bir düşüşe geçen lacivert-beyazlılar, art arda aldığı mağlubiyetlerle şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Elindeki büyük avantajı kaybederek hem puan hem de moral anlamında düşüş yaşayan Fethiyespor, cumartesi günü konuk olacağı son sıradaki Kardemir Karabükspor'u dize getirerek 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor.


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Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Antalya, Ofspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fethiyespor'da kan kaybı sürüyor - Son Dakika Spor


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