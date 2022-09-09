Fethiyespor deplasmanda

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta sahasında Silahtaroğlu Vanspor'u 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetiyle tanışan Fethiyespor yarın deplasmanda İskenderunspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Hatay Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Selim Özen düdük çalacak.
Teknik direktör Mesut Toros, deplasmandan galibiyetle dönecek güçte olduklarını ve seri başlatacaklarını ifade etti.Fethiye'de Nurettin geçen hafta çapraz bağlarından sakatlanıp sezonu erken kapatmıştı.
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