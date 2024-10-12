Fethiyespor Zorlu Deplasmanda

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Karaköprü Belediyespor'u 1-0 yenip çıkışa geçen Fethiyespor yarın deplasmanda 1461 Trabzon'la kozlarını paylaşacak. Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak maçta Burak Taşkınsoy düdük çalacak. Fethiyespor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını belirterek, "Geçen hafta aldığımız galibiyet takıma moral ve özgüven verdi. Galibiyetlerin devamını getirmeyi amaçlıyoruz. Seri yakalarsak üst sıralarda yer ediniriz" dedi.
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