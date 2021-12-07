33 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Cenk Gönen'e borçlarını ödemeyen Malaga, faturayı ağır ödedi. Şimdilerde İspanya 2. Lig'de mücadele eden Malaga'nın transfer tahtası kapandı.
Ajansspor'a konuşan Cenk'in avukatı Sami Dinç, FIFA'nın kulübe verdiği yasağı doğruladı. Bir dönem zengin sahipleri olan Malaga, yaptığı yüksek bedelli transferlerle adından söz ettirmişti.
2017-19 arasında Malaga'da oynayan Cenk, şimdilerde Kayserispor'da forma şansı bekliyor.
Kaynak: Diğer
Son Dakika › Spor › FIFA'dan İspanyol takımı Malaga'ya 'Cenk' yasağı! - Son Dakika Spor