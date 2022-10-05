Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finali garantiledi - Son Dakika
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Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finali garantiledi

05.10.2022 22:51
Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finali garantiledi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Kanada'yı 3-0 mağlup ederek Dünya Şampiyonası'nda üst üste 6'ncı galibiyetini aldı.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Kanada'yı 3-0 mağlup ederek Dünya Şampiyonası'nda üst üste 6'ncı galibiyetini aldı. Puanını 17'ye çıkaran Filenin Sultanları, F Grubu'nda bugün oynanan Tayland- Almanya ve Sırbistan- Dominik Cumhuriyeti karşılaşmalarının ardından çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

FIVB Dünya Şampiyonası tarihinde ikinci kez adını son 8 takım arasına yazdıran milliler, 2010 yılında Dünya Şampiyonası'nı 6'ncı sırada tamamlamıştı.


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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'yı 3-0 yendi A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'yı 3-0 yendi Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası Son 16 Turu'na galibiyetle başladı Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası Son 16 Turu'na galibiyetle başladı
Kaynak: DHA

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası, Kanada, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finali garantiledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finali garantiledi - Son Dakika
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