A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3'üncü haftasında 9-13 Temmuz 2025 tarihlerinde Hollanda'da sahne alacak.
Milli voleybolcular Hollanda'nın Apeldoorn şehrinde oynanacak 3'üncü hafta müsabakalarında Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak.
Filenin Sultanları'nın 3'üncü hafta maç programı ve kadrosu şu şekilde:
9 Temmuz
21.30 Hollanda-Türkiye
11 Temmuz
21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye
Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken (Kaptan), Yaprak Erkek
Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal
Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın
Son Dakika › Spor › Filenin Sultanları Hollanda'da - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?