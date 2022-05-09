Filistinli halterciden gençler dünya şampiyonasında altın madalya - Son Dakika

Filistinli halterci Muhammed Hamada, Yunanistan'daki IWF Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 102 kiloda koparmada altın madalya kazandı.
IWF'den yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden organizasyona katılan 20 yaşındaki Filistinli halterci Mohammad Hamada'nın şampiyonada koparmada altın madalya, toplamda ise bronz madalya kazandığını duyuruldu.
Hamada, geçen yıl Olimpiyat Oyunlarına katılan ilk Filistinli halterci olmuş ve Tokyo'da yedinci sırayı almıştı.
Kaynak: AA
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