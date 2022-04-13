Final maçını kuzusuyla birlikte izledi - Son Dakika
Üye Girişi

Final maçını kuzusuyla birlikte izledi

13.04.2022 18:35

- Final maçını kuzusuyla birlikte izledi Sivas'ta oynanan Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley finalini kartopu isimli kuzusu ile izleyen Sivaslı maça damga vurdu Sivas'ta oynanan Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley finalini kartopu isimli kuzusu ile izleyen Sivaslı taraftar büyük ilgi çekti.

- Final maçını kuzusuyla birlikte izledi

Sivas'ta oynanan Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley finalini kartopu isimli kuzusu ile izleyen Sivaslı maça damga vurdu

SİVAS - Sivas'ta oynanan Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley finalini kartopu isimli kuzusu ile izleyen Sivaslı taraftar büyük ilgi çekti.

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Galatasaray, Arkas Spor final maçında renkli görüntüler ortaya çıktı. Faruk Işıl isimli vatandaş final maçını kartopu isimli kuzusu ile izledi. Küçük kuzuyu gören taraftarlar şaşkınlığını gizleyemedi. Tribünde ilgi odağı olan kuzuyla taraftarlar bol bol fotoğraf çektirdi. Kartopu ise bir yandan biberonla süt içerken bir yandan maçın keyfini çıkardı.

"Evde canı sıkıldı, maça getirdim"

Kuzunun sahibi Faruk Işıl, kuzunun büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Evde canı sıkıldı, hanım da çıkar gezdir dedi. Ben de değişiklik olsun diye maça getirdim. Annesi bunu emzirmiyor, 15 günlük olduğu için evde biberonla bakıyoruz. Tribünde bol bol sevip fotoğraf çekildiler" dedi.

Final maçını kuzusuyla birlikte izledi
Final maçını kuzusuyla birlikte izledi
Final maçını kuzusuyla birlikte izledi
Final maçını kuzusuyla birlikte izledi

YORUMLAR
500
Elazığspor Batman Petrolspor maçını bin 983 taraftar izledi Elazığspor Batman Petrolspor maçını bin 983 taraftar izledi İrfan Buz, Dortmund maçını Stuttgart Başkanı Claus Vogt ile izledi İrfan Buz, Dortmund maçını Stuttgart Başkanı Claus Vogt ile izledi

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Final maçını kuzusuyla birlikte izledi - Son Dakika


Son Dakika
19:02 Rus birliklerinin Ukraynalı çocuğu bağlayıp gözleri önünde annesine tecavüz ettiği iddiası gündem oldu!
18:49 Hayat pahalılığından şikayet edenlere İlahiyatçı Ali Rıza Demircan: Oh olsun
18:37 Ukrayna'da tutuklanan Medvedçuk'un eşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi!
18:24 Komşu esnafların park kavgası sonucu 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı!
18:23 İki dünya yıldızı bedavaya Fenerbahçeli oluyor!
18:22 ODTÜ'ye alınmayan Babacan: Giriş çıkışta kimseden izin almak zorunda değiliz
18:01 Oyuncu Ceyhun Fersoy, Mert Hakan Yandaş'ın attığı taklalarla dalga geçti!
17:56 Makatına 2 kiloluk dambıl kaçan adam soluğu hastanede aldı, doktorlar bile çıkaramadı
17:42 4 büyük kulübün borçları dudak uçuklattı! Zirvede Fenerbahçe var
17:35 Ankara'da bir baro tarihte ilk defa iftar düzenledi! 2 No'lu Baro Başkanı Korkmaz açıklamalarda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 19:19:12. #1.13#
SON DAKİKA: Final maçını kuzusuyla birlikte izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement