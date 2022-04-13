Fırat Üniversitesi grup maçlarına Trabzon'da çıkacak - Son Dakika

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grubu şampiyon olarak tamamlayan D. Fırat Üniversitesi GSK'nın grup merkezi ve fikstürü belli oldu.

2021-2022 sezonu Bölgesel Amatör Ligi bölge birinciliği müsabakaları fikstür çekimi TFF Orhan Saka Amatörler Evinde gerçekleştirildi. Fikstür çekimi sonrası Fırat Üniversitesi GSK'nın da aralarında olduğu 1. Bölge takımları Trabzon grup merkezine düştü. Fikstüre göre 18 Nisandaki ilk gün müsabakalarını bay olarak geçecek Elazığ ekibi, 20 Nisan'da Bitlis Özgüzelderespor, 22 Nisanda ise Muş 1984 Muşspor'la karşı karşıya gelecek.

Bölgesel Amatör Liginde 2021-2022 sezonunda, 9 bölgede 3'er grup olmak üzere toplam 27 grupta 80 ilden 260 takım mücadele etti. Grup müsabakaları çift devreli lig usulüne göre oynandı. Yapılan fikstür çekimi sonrasında, her bölgede grup birincisi olan 3'er takım, kendi bölgelerindeki diğer grup birincileri ile tek devreli lig usulüne göre karşı karşıya gelecek. 18 Nisan ile 22 Nisan tarihleri arasında oynanacak bölge birinciliği müsabakaları sonunda 9 bölge birincisi, TFF 3. Lige çıkmaya hak kazanacak. - ELAZIĞ