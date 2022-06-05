FIVB Voleybol Milletler Ligi

Salon: Ankara
Hakemler: Sonja Simonovska (Karadağ) Fabrice Collados (Fransa)
Tayland: Moksri, Kumulthala, Kokram, Janthawisut, Bamrungsuk, Guedpard (Pannoy, Pairoj, Boonlert Tichaya, Kongyot, Sooksod, Bonlert Tichakorn,
Çin: Diao, Jin, Wang Yuanyuan, Gong, Li, Yuan (Wang Weiyi, Ni, Wang Yunlu, Linyu, Wang Yizhu, Miao)
Setler: 25-23, 13-25, 14-25, 25-23, 15-11
Süre: 120 dakika (30, 21, 22, 27, 20)
Kadınlar voleybolda FIVB Milletler Ligi ilk hafta mücadelesinde Tayland, Çin'i 3-2 mağlup etti.
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