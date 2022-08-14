Olimpik Marsilya, Brest ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Olimpik Marsilya, Brest ile 1-1 berabere kaldı

14.08.2022 23:41
Olimpik Marsilya, Brest ile 1-1 berabere kaldı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olimpik Marsilya, deplasmanda Brest ile 1-1 berabere kaldı.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olimpik Marsilya, deplasmanda Brest ile 1-1 berabere kaldı.

Teknik direktörlüğünü Hırvat Igor Tudor'un üstlendiği Olimpik Marsilya, konuk olduğu Brest karşısında 38. dakikada Nuno Tavares'in golüyle 1-0 öne geçti.

Brest, Pierre Lees-Melou'in 61. dakikada kaydettiği gol ile beraberliği yakaladı ve maç da bu skorla sona erdi.

Olimpik Marsilya'da mücadeleye ilk 11'de başlayan milli oyuncu Cengiz Ünder, ikinci yarının başında yerini Alexis Sanchez'e bıraktı.

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Kaynak: AA

Olimpik Marsilya, Futbol, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olimpik Marsilya, Brest ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Olimpik Marsilya, Brest ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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