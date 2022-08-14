Brest, Pierre Lees-Melou'in 61. dakikada kaydettiği gol ile beraberliği yakaladı ve maç da bu skorla sona erdi.

Kaynak: AA

Olimpik Marsilya, Futbol, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Olimpik Marsilya, Brest ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

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