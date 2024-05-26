Fransa Açık'ta Alcaraz ve Rublev tur atladı - Son Dakika
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Fransa Açık'ta Alcaraz ve Rublev tur atladı

Fransa Açık\'ta Alcaraz ve Rublev tur atladı

Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz ile 6 numaralı seribaşı Andrey Rublev, tur atladı. Paris'te düzenlenen turnuvada Alcaraz, ilk turda Jeffrey John Wolf'u 3-0 yenerek ikinci tura çıktı. Rublev ise Japon Taro Daniel'i 3-1 yenerek ikinci tura yükseldi. Ayrıca Hubert Hurkacz, Grigor Dmitrov, Jelena Ostapenko ve Naomi Osaka da ikinci tur biletini aldı.

26.05.2024 22:59
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Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz ile 6 numaralı seribaşı Andrey Rublev, tur atladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuva, ana tablo maçlarıyla başladı.

3 numaralı seribaşı İspanyol Alcaraz, ilk turda ABD'li Jeffrey John Wolf'u 3-0 (6-1, 6-2, 6-1), 6 numaralı seribaşı Rus Rublev de Japon Taro Daniel'i 3-1 (6-2, 6-7, 6-3, 7-5) yenerek ikinci tura çıktı.

Tek erkeklerde Polonyalı Hubert Hurkacz (8), Bulgar Grigor Dmitrov (10), tek kadınlarda da Letonyalı Jelena Ostapenko (9) ile kariyerinde 4 grand slam şampiyonluğu bulunan Japon Naomi Osaka ikinci tur biletini aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fransa Açık'ta Alcaraz ve Rublev tur atladı - Son Dakika

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