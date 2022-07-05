Fransa Bisiklet Turu

İlk üç etabı ikinci sırada tamamlamasının ardından ilk kez birincilik elde eden Van Aert, toplam 13 saat 2 dakika 43 saniyelik süresiyle sarı mayoyu giymeye devam etti.

Kaynak: AA

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