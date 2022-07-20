Fransa Bisiklet Turu - Son Dakika
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Fransa Bisiklet Turu

20.07.2022 18:21
Fransa Bisiklet Turu

109. Fransa Bisiklet Turu'nun 17. etabında BAE Emirates takımından Tadej Pogacar birinci oldu, Danimarkalı Jonas Vingegaard ise genel klasman liderliğini sürdürdü.

109. Fransa Bisiklet Turu'nun 17. etabında BAE Emirates takımından Tadej Pogacar birinci oldu, Danimarkalı Jonas Vingegaard ise genel klasman liderliğini sürdürdü.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 17. etabı, Saint Gaudens ile Peyragudes arasındaki 130 kilometrelik parkurda yapıldı.

Son bölümü Tadej Pogacar ile Jonas Vingegaard arasında ataklara sahne olan yarışta Slovenyalı sporcu, 3 saat 25 dakika 51 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.

Vingegaard (Jumbo-Visma), 67 saat 53 dakika 54 saniyelik toplam süresiyle Pogacar'ın 2 dakika 18 saniye önünde genel klasman liderliğini korudu.

Tura, yarın Lourdes ile Hautacam arasında koşulacak 143 kilometrelik 18. etapla devam edilecek.

2022 Fransa Bisiklet Turu, 24 Temmuz Pazar günü başkent Paris'teki 21. etapla son bulacak.

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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransa Bisiklet Turu - Son Dakika

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