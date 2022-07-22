Fransa Bisiklet Turu - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa Bisiklet Turu

22.07.2022 18:43
Fransa Bisiklet Turu

109. Fransa Bisiklet Turu'nun 19. etabında Jumbo-Visma takımından Fransız Christophe Laporte birinci oldu, takım arkadaşı Danimarkalı Jonas Vingegaard genel klasman liderliğini sürdürdü.

109. Fransa Bisiklet Turu'nun 19. etabında Jumbo-Visma takımından Fransız Christophe Laporte birinci oldu, takım arkadaşı Danimarkalı Jonas Vingegaard genel klasman liderliğini sürdürdü.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 19. etabı, Castelnau-Magnoac ile Cahors arasındaki 189 kilometrelik parkurda yapıldı.

Jumbo-Visma takımından Christophe Laporte, 3 saat 52 dakika 4 saniyelik derecesiyle turda kariyerinin ilk etap zaferini elde etti.

Danimarkalı Vingegaard, 75 saat 45 dakika 44 saniyelik toplam süresiyle Pogacar'ın 3 dakika 21 saniye önünde genel klasman liderliğini korudu.

Tura, yarın Lacapelle-Marival ile Rocamadour arasında koşulacak bireysel zamana karşı yarışla devam edilecek.

2022 Fransa Bisiklet Turu, 24 Temmuz Pazar günü başkent Paris'teki 21. etapla son bulacak.

YORUMLAR
500
Fransa Bisiklet Turu Fransa Bisiklet Turu
Kaynak: AA

Fransa, Jumbo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransa Bisiklet Turu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:18 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Deneyimli golcü için çalışmalara başladılar
17:58 Masayı Türkiye kurdu, tahıl sevkiyatı anlaşmasında imzalar atıldı! Dünya genelinde fiyatlar düşecek ve çoğu ülke kıtlıktan kurtulacak
17:57 Dolmabahçe'de imzalanan tarihi anlaşmaya damga vurdu! Erdoğan, kaş göz işaretiyle Bakan Akar'ı uyardı
17:19 Türkiye tahıl krizini çözdü! BM, Rusya ve Ukrayna heyeti İstanbul'da: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarlı yaklaşımı sayesinde oldu
17:08 Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı pozunu "müstehcen" bulanlara karşı olay sözler: Sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim
17:07 Milli imkanlarla üretildi! Jandarmaya teslim edildi
17:05 Afrika'da keşfedilen deniz omurgasızı türü canlıya "Zelenski" adı verildi
17:00 Trabzon'a gideceğini açıklayan Fenerbahçe amigosu Rambo Okan'ın Trabzon'da öldürüldüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı
16:46 Türk devleriyle de adı geçiyordu! Ozan Kabak'ın yeni adres belli oldu
16:36 Melih Gökçek'in, Ankapark'taki dinazora kumpas yapıldığı iddiası gündem oldu! Gökçek'in paylaşımının altına yorum yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 18:43:06. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa Bisiklet Turu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement