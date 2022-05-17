Fransa'da ISF Wınter Games 2023'ün bayrağı devralındı - Son Dakika
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Fransa'da ISF Wınter Games 2023'ün bayrağı devralındı

17.05.2022 12:57
Fransa'da ISF Wınter Games 2023'ün bayrağı devralındı

Erzurum'un ev sahipliğinde gerçekleşecek olan ISF Winter Games 2023'ün (Dünya Okul Sporları Federasyonu) protokol ve bayrak teslim töreni Fransa'da düzenlendi.

Erzurum'un ev sahipliğinde gerçekleşecek olan ISF Winter Games 2023'ün (Dünya Okul Sporları Federasyonu) protokol ve bayrak teslim töreni Fransa'da düzenlendi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Ömür Fatih Karakullukçu'dan oluşan Erzurum heyeti, Fransa'nın Normandiya bölgesindeki Deauville kentinde düzenlenen ISF Genel Kurulu'na katıldı.

Erzurum'un ISF Winter Games Gymnasiade (ISF Kış Oyunları) 2023 adaylığının görüşüldüğü toplantı sonunda ISF Dünya Okullar Kış Oyunları'nın Erzurum'da yapılması kararlaştırıldı. Vali Memiş ve Başkan Sekmen'in katıldığı toplantıda daha sonra ISF Başkanı Laurent Petrynka ve Türk heyetiyle birlikte ISF Winter Games 2023 için protokol imzalandı. Yapılan bayrak değişimi ardından söz alan Vali Okay Memiş, ISF Genel Kurulu'na hitap ederek; sevgi ve dostluğun şehri Erzurum'a tüm ISF ailesini beklediklerini ifade etti. Başkan Sekmen de, Erzurum'un olimpiyat kenti olduğunu vurgulayarak, "25. Üniversitelerarası Kış Oyunları ve EYOF 2017'yi başarıyla gerçekleştiren Erzurum ilimiz ISF Winter Games 2023'ü de büyük bir onur ve gururla başarılı bir şekilde icra edecektir" diye konuştu. - ERZURUM

Fransa'da ISF Wınter Games 2023'ün bayrağı devralındı
Fransa'da ISF Wınter Games 2023'ün bayrağı devralındı
Fransa'da ISF Wınter Games 2023'ün bayrağı devralındı
Fransa'da ISF Wınter Games 2023'ün bayrağı devralındı
Fransa'da ISF Wınter Games 2023'ün bayrağı devralındı

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Kaynak: İHA

Mehmet Sekmen, Okay Memiş, Erzurum, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransa'da ISF Wınter Games 2023'ün bayrağı devralındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da ISF Wınter Games 2023'ün bayrağı devralındı - Son Dakika
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