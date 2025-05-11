Fransız Couvra, Antalya'da Golf Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Spor

Fransız Couvra, Antalya'da Golf Şampiyonu Oldu

Fransız Couvra, Antalya\'da Golf Şampiyonu Oldu

Turkish Airlines Open 2025'te Martin Couvra, eksi 17 ile şampiyon oldu. Turnuvayı THY destekledi.

11.05.2025 18:42
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Antalya'da düzenlenen Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası'nda Fransız sporcu Martin Couvra, şampiyon oldu.

Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen ve DP Dünya Turu'nun Avrupa kıtasındaki ilk turnuva özelliği taşıyan Turkish Airlines Open'ın son günü büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Turnuvanın üçüncü gününde 62 vuruşla saha rekorunu elde ederek liderliğe yükselen İngiliz oyuncu Brandon Robinson Thompson, dördüncü ve son gününde ise etkili performansını sürdüremedi.

Final gününde iyi performans sergileyen Fransız Martin Couvra ve Çinli sporcu Haotong LI arasında birincilik sürekli el değiştirdi.

Son çukurlarda iyi atışlar yapan Couvra, eksi 17 vuruşla turnuvada şampiyonluğu elde etti.

Turnuvada ikinciliği ise eksi 15'er vuruşla LI ve Jorge Campillo paylaştı.

Türk oyuncu Leon Açıkalın ise turnuvayı eksi 7 vuruşla bitirdi.

Turnuvanın ardından düzenlenen törende şampiyonluğa ulaşan Couvra'ya ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi.

Couvra, organizasyona destek veren THY ve Regnum Carya Otel'e teşekkür etti.

Organizasyonun kendisi için inanılmaz geçtiğini dile getiren Couvra, birinciliği elde ettiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Törende ayrıca Türk sporcu Leon Açıkalın'a da Regnum Carya Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Fikret Öztürk tarafından plaket verildi.

Bakan Bak: "Gelecek yıl da golfseverleri ülkemize bekliyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, törende yaptığı konuşmada, 30 ülkeden 150 sporcunun katıldığı turnuvayı tamamladıklarını söyledi.

Türkiye'nin bir spor ülkesi olduğunu ifade eden Bak, hükümet olarak spor turizmine büyük yatırımlar yaptıklarını kaydetti.

Antalya'nın organizasyonu başarıyla gerçekleştirdiğini vurgulayan Bak, "Türkiye, spor turizmi yatırımlarıyla birçok organizasyonu başarıyla gerçekleştiriyor. Dünyada en çok izlenen spor dallarından golfün ülkemizde de yaygınlaşması bizim için çok önemli. Türkiye spor turizmi ülkesi ve bölgenin güçlü bir ülkesi. Gelecek yıl da golfseverleri ülkemize bekliyoruz." dedi.

THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, 6 yıl aradan sonra organizasyonun yeniden Türkiye'de yapılmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Ödül törenine ayrıca Antalya Valisi Hulusi Şahin, Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fransız Couvra, Antalya'da Golf Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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