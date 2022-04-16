Fraport TAV Antalyaspor: 1-3 - Son Dakika
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Fraport TAV Antalyaspor: 1-3

16.04.2022 18:25
Fraport TAV Antalyaspor: 1-3

STAT: Bahçeşehir OkullarıHAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Oğulcan, Mustafa SönmezAYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona - Milunovic, Juanfran, Borja (Dk. 89 Erencan Yardımcı), Efecan Karaca (Dk. 71 Diedhiou), Efkan Bekiroğlu (Dk. 60 Umut), Awaziem, Novais, Emre Akbaba, Daniel Candeias (Dk.

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Oğulcan, Mustafa Sönmez

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona - Milunovic, Juanfran, Borja (Dk. 89 Erencan Yardımcı), Efecan Karaca (Dk. 71 Diedhiou), Efkan Bekiroğlu (Dk. 60 Umut), Awaziem, Novais, Emre Akbaba, Daniel Candeias (Dk. 61 Tayfur), Eduardo (Dk. 60 Oğuz Aydın)FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Ruud Boffin - Güray Vural, Kudryashov, Bünyamin Balcı (Dk. 46 Floranus), Veysel Sarı, Doğukan Sinik (Dk. 77 Andrea Poli), Fernando, Hakan Özmert (Dk. 62 Fredy Kulembe), Haji Wright (Dk. 77 Pereira), Gökdeniz Bayrakdar, Luiz Adriano (Dk. 46 Ndao)GOLLER: Dk. 78 Diedhiou (Alanyaspor) - Dk. 17 Wright, Dk. 40 - Dk. 58 Gökdeniz (Antalyaspor)SARI KARTLAR: Efecan (Alanyaspor) - Bünyamin, Hakan, Güray (Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a 3-1 yenildi.Karşılaşma öncesinde Alanyaspor'da 100'üncü kez forma giyen Marafona'ya Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu 100 sırt numaralı forma hediye etti.

3'üncü dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında orta sahada topu çalan Candeias hızla rakip sahaya sokuldu. Rakibini 2'ye 1 yakalayan Candeias sağdan koşu yapan Wilson'a pasladı. Topu kazanan Wilson hızla ceza sahasına girerek sağ çaprazdan sert vurdu fakat kaleci Boffin topu kornere tokatladı.15'inci dakikada sağ kanatta gelişen Alanyaspor atağında Emre'den topu alan Efecan rakip ceza sahası çaprazından topu arka direğe gönderdi. Burada topu indiren Candeias geriden ceza sahasına yaklaşan Emre'ye tekrar topu kazandırdı. Rakibinden sıyrılan Emre Akbaba'nın sert şutunu kaleci Boffin güçlükle çıkardı. 17'nci dakikada Antalyaspor'un kazandığı köşe vuruşunda sağ köşede topun başına geçen Fernando penaltı noktasının arkasına gönderdi. Burada yükselen Luiz topu kalenin önüne indirdi. Topu önünde bulan Haji ise gelişine sert vurarak topu ağlarla buluşturdu: 0-1.40'ıncı dakikada gelişen Antalyaspor kontratağında orta sahada Efkan'dan topu kazanan Fernando'nun gönderdiği uzun topu kontrol eden Luiz topu ceza sahası sol çaprazına taşıyarak arka direğe doğru gönderdi. Geriden hızla sokulan Gökdeniz ise gelişine vurarak topu kaleci Marafona'nın sağından filelere gönderdi: 0-2.Karşılaşmanın ilk yarısı misafir takım Antalyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonlandı.58'nci dakikada kendi sahasından Veysel topu yükseltti. Ceza sahasının yaklaşık 10 metre önünde topu karşılayan Awaziem topu bacaklarının arasından kaçırınca Gökdeniz hızla ceza sahasına girdi. Kaleciyle baş başa kalan Gökdeniz, kendisinin 2'nci, takımının 3'üncü golünü ağlara gönderdi: 0-3.78'inci dakikada da sağdan ceza sahasına sokulan Emre Akbaba içeride topu geriden ceza alanına giren Famara Diedhiou'ya aktardı. Kaleciyle baş başa kalan Diedhiou kontrol ettiği topu sağ köşeden ağlara gönderdi: 1-3.

Karşılaşma Antalyaspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonlandı.


- Antalya
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Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Emre Akbaba, Umut, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyaspor: 1-3 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fraport TAV Antalyaspor: 1-3 - Son Dakika
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