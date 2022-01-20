Üye Girişi
Fraport TAV Antalyaspor: 2-1 - Son Dakika

Fraport TAV Antalyaspor: 2-1

20.01.2022 19:08
Fraport TAV Antalyaspor: 2-1

STAT: Çaykur DidiHAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Esat Sancaktar, Serkan Çimen ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Selim, Emirhan, Gökhan Gönül, Cemali (Dk. 78 Alberk), Baiano, Sabo (Dk. 68 Bolasie), Boldrin (Dk. 90+1 Dokovic), Alper (Dk. 78 Umar), Deniz (Dk.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Esat Sancaktar, Serkan Çimen ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Selim, Emirhan, Gökhan Gönül, Cemali (Dk. 78 Alberk), Baiano, Sabo (Dk. 68 Bolasie), Boldrin (Dk. 90+1 Dokovic), Alper (Dk. 78 Umar), Deniz (Dk. 68 Dabo), PohjanpaloFRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin, Veysel, Naldo, Kudriashov, Bünyamin (Dk. 65 Gökdeniz), Güray, Poli (Dk. 65 Hakan), Ribeiro (Dk. 76 Martins), Ghacha (Dk. 58 Mehmedi), Doğukan, Wright (Dk. 76 Crivelli)GOLLER: Dk. 35 Wright (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 45+2 Pohjanpalo (P), Dk. 59 Gökhan (Çaykur Rizespor)SARI KARTLAR: Baiano, Selim (Çaykur Rizespor), Güray, Poli (Fraport TAV Antalyaspor)KIRMIZI KART: Dk. 90+7 Güray, Dk. 90+7 Alfons Groenendijk (Teknik Sorumlu) (Fraport TAV Antalyaspor)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22'nci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında hava muhalefeti nedeniyle dün 22'inci dakikada tatil edilip, kaldığı yerden devem edilen karşılaşmada Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Düne oranla zaman zaman hafif kar yağışı altından oynanan karşılaşmada Çaykur Rizespor, rakibini 2-1'lik skorla yenerek, 3 puanı elde etti.32'nci dakikada sağ kanattan gelen pasla buluşan Pohjanpalo, ceza alanından sert vurdu; topu kaleci Boffin kurtararak gole izin vermedi.35'inci dakikada sağ kanattan gelişen konuk ekibin atağında Doğukan'ın şutu, kaleci Tarık'ın elinden sekti. Kaleye yönelen topa Wright ayak koydu; meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1.41'inci dakikada ceza sahasında gelişen atakta Selim'in kafa topuna çıktığı esnada Poli tarafından düşürüldü. VAR incelemesi sonrası hakem penaltı kararı verdi. 45+2'inci dakikada penaltı atışını kullanan Pohjanpalo, topu ağlara gönderip, takımına beraberlik golünü getirdi. 1-1.48'inci dakikada Wright'in sağ kanattan ceza sahasına gelen topa kafa ile vurdu. Top ağlarla buluştu ancak, yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesi sonrası gol geçerli sayılmadı.52'nci dakikada Çaykur Rizespor'da, Boldrin'in sağdan gönderdiği topa, ceza alanında Alper vurdu, top auta çıktı. 59'uncu dakikada sağ kanattan Boldrin'in ceza alanına gönderdiği topa kafa koyan Gökhan Gönül, meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 2-1.63'üncü dakikada Wright'in ceza sahası dışında sağ kanattan vurduğu top, kaleci Tarık'ta kaldı.83'üncü dakikada Antalyaspor'da Gökdeniz'in ceza sahasına getirdiği topa Crivelli sert vurdu, topu kaleci Tarık yumruklayarak uzaklaştırdı.90+7'inci dakikada rakibini iten Güray ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.90+7'inci dakikada saha kenarından itirazda bulanan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, kırmızı kart gördü.Mücadele, 2-1 Çaykur Rizespor'un üstünlüğü ile sona erdi.

YORUMLAR
500

Gökhan Gönül, Antalyaspor, Rizespor, Çaykur, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyaspor: 2-1 - Son Dakika Spor


AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı! İzlanda kışı geliyor, diz boyu kar yağacak AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı! İzlanda kışı geliyor, diz boyu kar yağacak         
19:09
Son Dakika: Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 50 bin TL tazminat ödeyecek Son Dakika: Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 50 bin TL tazminat ödeyecek         
19:00
Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu         
16:55
Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak         
16:34
Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü         
15:37
CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia: Berat Albayrak bir kere daha Kabine'ye dönebilir CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia: Berat Albayrak bir kere daha Kabine'ye dönebilir         
15:32
2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi 2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi         
14:35
Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz         
14:11
Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı         
12:48
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti         
11:36
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50

Son Dakika Haberleri
19:08 AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı! İzlanda kışı geliyor, diz boyu kar yağacak
19:05 Galatasaray'dan Kasımpaşa'ya sürpriz ilk 11!
18:59 Son Dakika: Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 50 bin TL tazminat ödeyecek
18:54 Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı
18:42 Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun, cinayetten sonra çay içerken yakalanmış
18:41 Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı!
18:41 Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı
18:11 Hemşire Ömür Erez'in vurulduğu anlar kamerada!
17:50 Son Dakika: Bakan Koca'dan Kartal'da öldürülen hemşireyle ilgili açıklama: İnsan hayatına, genç bir kadına kıymanın cezasını çekecek
17:39 Tarkan'dan Sezen Aksu'ya destek: Yapılan ayıp unutulmayacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 19:16:31. #1.11#
SON DAKİKA: Fraport TAV Antalyaspor: 2-1 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement