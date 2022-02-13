Frutti Extra Bursaspor, Galatasaray Nef: 99-78

SALON: Nilüfer TOFAŞHAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Ali Şakacı, Tolga EdisFRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Needham 13, Onuralp Bitim 28, Andrews 24, Hayes 15, Dudzinski 11, Metin Türen 5, Ömer Utku Al 2, Ayberk Olmaz 1GALATASARAY NEF: Bost 7, Kravish 6, Trimble 16, Sadık Emir Kabaca 11, Purcell 11, Rıdvan Öncel, Eray Aydoğan 3, Blackshear 24, Ege Arar, Okben Ulubay1. PERİYOT: 25-23DEVRE: 51-353. PERİYOT: 69-60ING Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci hafta maçında Frutti Extra Bursaspor, Galatasaray Nef'i 99-78 mağlup etti.Karşılaşmaya Onuralp Bitim, Hayes ve Andrews'in sayılarıyla önde başlayan Frutti Extra Bursaspor, 5'inci dakikada 12-3 üstünlük sağladı. Needham'ın da dış isabetten bulduğu skor katkısıyla bu dakikalarda 15-4'lük skorla farkı açan ev sahibi ekip karşısında Galatasaray Nef, Purcell'in asist ve sayılarıyla karşılık bulsa da, çeyreği Frutti Extra Bursaspor 25-23 önde tamamladı.İkinci çeyreğe de hızlı başlayan Frutti Extra Bursaspor, farkı tekrar açtı. Onuralp Bitim'in fazla sayıda dış isabet bulduğu bu çeyrekte oyun kontrolünü tamamen eline alan Frutti Extra Bursaspor, 51-35'lik skorla soyunma odasına önde girdi.Galatasaray Nef'in üçüncü periyotta gösterdiği ataklara karşı son çeyrekte rakibine geri dönüş şansı tanımayan Frutti Extra Bursaspor, sahadan 99-78 galip ayrıldı.
Kaynak: DHA
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