Fulham'ın Icardi ısrarı sona ermesi, Galatasaraylı taraftarları mutlu etti - Son Dakika
Üye Girişi

Fulham'ın Icardi ısrarı sona ermesi, Galatasaraylı taraftarları mutlu etti

04.05.2023 10:13

Icardi için PSG'nin kapısını çalan Fulham, Arjantinli yıldızın özel hayatı sebebiyle taraftarın tepki göstermesi sonrası transfer kararından vazgeçtiğini açıkladı. Böylece Galatasaray, Icardi'yi bonservisiyle renklerine bağlama konusunda favori konumunda yer aldı.

Sezon başında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Mauro Icardi'yi bonservisiyle renklerine bağlamak isteyen Galatasaray, transfer avantajlı konuma geliyor. Son olarak Fulham, yarıştan çekildi.

GALATASARAY FAVORİ KONUMDA

Akşam'da yer alan habere göre, Fulham'ın yarıştan çekilmesinin nedeni olarak futbolcunun özel hayatı ve yüksek maaş yükü gösterildi. Böylece Galatasaray, Arjantinli yıldızın transferinde bir adım öne geçti.

İSTANBUL'DA MUTLU

Icardi geçtiğimiz günlerde Arjantin basınına yaptığı açıklamada, Galatasaray'da mutlu olduğunu belirtmişti. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 19 maça çıkan Icardi, 14 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.

Galatasaray taraftarının rüyası gerçek oluyor! Fulham, Icardi yarışından çekildi
Galatasaray taraftarının rüyası gerçek oluyor! Fulham, Icardi yarışından çekildi
Galatasaray taraftarının rüyası gerçek oluyor! Fulham, Icardi yarışından çekildi
YORUMLAR
500
Galatasaray taraftarının rüyası gerçek oluyor! Fulham, Icardi yarışından çekildi Galatasaray taraftarının rüyası gerçek oluyor! Fulham, Icardi yarışından çekildi

Mauro Icardi, Galatasaray, Fulham, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fulham'ın Icardi ısrarı sona ermesi, Galatasaraylı taraftarları mutlu etti - Son Dakika


Son Dakika
12:44 Bakan Soylu'ya canlı yayında soruldu: Muhalefet kazanırsa ''Darbe oldu'' şeklinde mi değerlendireceksiniz?
12:16 Meksika'da akıl almaz infaz! Cinsel organı ağzına konup ayaklarından direğe asılan erkek bulundu
12:08 Lucas Torreira sorusuyla çileden çıkan Devrim Özkan, gazeteciye fena patladı
12:06 Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye, "Kılıçdaroğlu FETÖ'nün yeni ortağı" söylemi soruldu: Bunu demek hakkım
12:06 Dans eden ünlü fenomen Türkiye'de dans turuna çıktı! Dansını sevenler olduğu kadar sinirlenenlerde oldu
11:50 8'inci sınıf öğrencisi, para istediği kız öğrenciyi bıçakladı
11:48 İki kişiyi öldürüp kahkahalara boğulan kadın, polis kamerasında!
11:42 Muharrem İnce'ye "Kılıçdaroğlu FETÖ'nün yeni ortağı" sözleri soruldu: Bunu demek hakkım
11:38 Öldürülüp yoldaki tabelaya astılar! Cinsel organı ağzına konulan cesedin yanında bir de not bulundu
11:37 Fenomen Noel Robinson, bu sefer de Türkiye'de dans etti! Hareketlerine sinirlenen vatandaşlar yakasına yapıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2023 12:58:34. #1.12#
SON DAKİKA: Fulham'ın Icardi ısrarı sona ermesi, Galatasaraylı taraftarları mutlu etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement