Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, Suudi Arabistan'ı kulüpten izinsiz ziyaret ettiği için kadro dışı kalan Lionel Messi ile ilgili ilk kez açıklama yaptı.
Kulübün kararına saygı duyduğunu belirten Galtier, "Yönetim, Messi'yi kadro dışı bıraktıklarını bana hafta başında bildirdi. Ben bu kulübün çalışanıyım ve alınan bu kararla ilgili yorum yapmama kararı aldım. Yönetimin kararına saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.
Deneyimli hoca ayrıca, "Leo döndüğünde kulüp ve oyuncu tarafı görüşecek. Sonuç olarak ne olacağını o zaman göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Futbol dünyasını yerle bir eden Messi kararı sonrası PSG'den ilk açıklamayı teknik direktör Galtier yaptı - Son Dakika