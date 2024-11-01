Futbol: Haftanın programı

Spor

Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 11. hafta karşılaşmaları oynanacak. Nesine 2. Lig'de 10, Nesine 3. Lig'de 9, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 7. hafta mücadeleleri yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Gaziantep FK-Göztepe (Gaziantep)

Yarın:

13.30 Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Bellona Kayserispor- Adana Demirspor (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 Beşiktaş- Kasımpaşa (Tüpraş)

3 Kasım Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 ikas Eyüpspor-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Sipay Bodrum FK-Corendon Alanyaspor (Bodrum İlçe)

19.00 Trabzonspor- Fenerbahçe (Papara Park)

4 Kasım Pazartesi:

20.00 Samsunspor-Onvo Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Trenyol 1. Lig

Bugün:

20.00 Boluspor-Central Hospital Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

Yarın:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Ahlatcı Çorum FK (Aktepe)

16.00 Adanaspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Adana)

16.00 Esenler Erokspor- Şanlıurfaspor (Esenler Erokspor)

19.00 Kocaelispor- Fatih Karagümrük (Yıldız Entegre Kocaeli)

3 Kasım Pazar:

13.30 Yeni Malatyaspor- Sakaryaspor (Gaziantep)

16.00 Erzurumspor FK-Amed Sportif Faaliyetler (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Alagöz Holding Iğdır FK- MKE Ankaragücü (Iğdır Şehir)

4 Kasım Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Uğur Okulları İstanbulspor (Eryaman)

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor- Manisa FK (Pendik)

Nesine 2. Lig

Beyaz Grup

3 Kasım Pazar:

14.00 Batman Petrolspor- Altınordu (Batman)

14.00 GMG Kastamonuspor- İnegölspor (Gazi)

14.00 Beykoz Anadoluspor-Afyonspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

14.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Kepezspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

14.00 Anagold 24Erzincanspor-E Koleji Isparta 32 Spor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

14.00 Kırklarelispor-İskenderunspor (Kırklareli Atatürk)

14.00 Karaköprü Belediyespor- 1461 Trabzon FK (Faruk Çelik)

14.00 Altay-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (Alsancak Mustafa Denizli)

14.00 Fethiyespor- Sarıyer (Fethiye İlçe)

Kırmızı Grup

3 Kasım Pazar:

13.30 Çimentaş Elazığspor- Ankara Demirspor (Elazığ Atatürk)

14.00 Belediye Derincespor-Serik Belediyespor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

14.00 Nazillispor-Diyarbekirspor (Nazilli İlçe)

14.00 Karaman FK- Bucaspor 1928 (Yeni Karaman)

14.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu- Karacabey Belediyespor (Mersin)

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı- Giresunspor (Maltepe Hasan Polat)

14.00 Motolux 68 Aksarayspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi Futbol (Dağılgan)

14.00 Menemen FK-Merkür Jet Erbaaspor (Menemen İlçe)

14.00 Artı Değer Vanspor-Somaspor (Van Atatürk)

Nesine 3. Lig

1. Grup

3 Kasım Pazar:

13.00 Anadolu Üniversitesi- Artvin Hopaspor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

14.00 HG Hospital Kahramanmaraşspor-23 Elazığ FK (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)

14.00 Silifke Belediyespor-Kemerkent Bulvarspor (Silifke Şehir)

14.00 Belediye Kütahyaspor- Kırşehir Futbol SK (Dumlupınar)

14.00 Bursaspor-Kuşadasıspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

14.00 Tokat Belediye Plevnespor- Düzce Cam Düzcespor (Gaziosmanpaşa)

14.00 Ergene Velimeşespor- Karşıyaka (Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Muşspor- Bornova 1877 (Muş Şehir)

2. Grup

3 Kasım Pazar:

14.00 Balıkesirspor- Etimesgut Belediyespor (Balıkesir Atatürk)

14.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri- Tire 2021 (Alemdağ)

14.00 Nevşehir Belediyespor-Smart Holding AŞ Çayelispor (Nevşehir Gazi)

14.00 Adıyaman FK-Amasyaspor (Kahta İlçe)

14.00 İnegöl Kafkas SK-Muğlaspor (İnegöl İlçe)

14.00 T.Metal 1963-Silivrispor (Başpınar)

14.00 Fatsa Belediyespor-Onuksports Kelkit Hürriyet SK (Fatsa İlçe)

14.00 Uşakspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Uşak 1 Eylül)

3. Grup

Yarın:

14.00 Çankaya SK- Karabük İdman Yurdu (Osmanlı)

3 Kasım Pazar:

14.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-1923 Mustafakemalpaşa SK (Ayvalık Hüsnü Uğural)

14.00 Küçükçekmece Sinop SK- Yozgat Belediyesi Bozokspor (Bolluca)

14.00 10 Numara Sportif Efeler 09 Spor- Bayburt Özel İdare (Didim Atatürk)

14.00 Viranşehir Belediyespor-52 Orduspor (Viranşehir Bahçelievler Eski)

14.00 Pazarspor-Çorluspor 1947 (Pazar İlçe)

14.00 Aliağa Futbol-Alanya 1221 Futbol SK (Aliağa Atatürk)

4 Kasım Pazartesi:

14.00 Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-Osmaniyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

4. Grup

3 Kasım Pazar:

14.00 7 Eylül Turgutlu 1984-Sebat Gençlikspor (Mümin Özkasap)

14.00 Denizlispor-Zonguldakspor (Denizli Atatürk)

14.00 Mardin 1969 Spor- Kırıkkale FK (Mardin 21 Kasım)

14.00 Orduspor 1967-AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor (Yeni Ordu)

14.00 Niğde Belediyespor-Kolibri Ağrı 1970 (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Futbol Sahası)

14.00 İzmir Çoruhlu FK- Büyükçekmece Tepecikspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.00 Bursa Nilüfer Futbol SK- Erciyes 38 Futbol SK (İbrahim Yazıcı Nilüfer)

14.00 Polatlı 1926- Edirnespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

3 Kasım Pazar:

13.00 Bornova Hitabspor-Beşiktaş United Payment (Bornova İlçe)

14.00 Trabzonspor-Fatih Vatanspor (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)

14.00 Galatasaray Pertol Ofisi-Amed Sportif Faaliyetler (Florya Metin Oktay Tesisleri)

14.00 ABB Fomget-ALG Spor (Osmanlı)

14.00 Çekmeköy Bilgidoğa-Beylerbeyi SK (Ömerli)

15.00 Ünye Kadın SK-Hakkarigücüspor (Ünye İlçe)

Not: Karadeniz Ereğli Belediyespor-Fenerbahçe Petrol Ofisi karşılaşması ertelendi.