Futbol: Haftanın programı - Son Dakika
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Futbol: Haftanın programı

Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in 18. hafta maçları oynanacak.

03.01.2025 09:49
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Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in 18. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Trendyol Süper Lig

Bugün:

20.00 Çaykur Rizespor- Beşiktaş (Çaykur Didi)

20.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Gain Park)

Yarın:

13.30 Adana Demirspor-RAMS Başakşehir (Yeni Adana)

16.00 Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)

20.00 Reeder Samsunspor- Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

5 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa- Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Sipay Bodrum FK- Bellona Kayserispor (Grey Beton Bodrum)

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

20.00 Kocaelispor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yıldız Entegre Kocaeli)

Yarın:

13.30 Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK (Şanlıurfa 11 Nisan)

13.30 Yeni Malatyaspor- Boluspor (Yeni Malatya)

16.00 MKE Ankaragücü-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)

19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor (Atatürk Olimpiyat)

5 Ocak Pazar:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Erzurumspor FK (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

13.30 Teksüt Bandırmaspor- Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor- Esenler Erokspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Adanaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Adana)

6 Ocak Pazartesi:

20.00 Sakaryaspor- Gençlerbirliği (Yeni Sakarya Atatürk)

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

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