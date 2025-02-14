Futbol: Haftanın programı

Spor

Futbolda Trendyol Süper Lig'e 24, Trendyol 1. Lig'e 25, Nesine 2. Lig'e 23, Nesine 3. Lig'e ise 20. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor (Yeni Adana)

Yarın:

13.30 Gaziantep FK-Net Global Sivasspor (Gaziantep)

16.00 RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Beşiktaş- Trabzonspor (Tüpraş)

16 Şubat Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Mersin)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Reeder Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 ikas Eyüpspor- Bellona Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe- Kasımpaşa (Ülker)

17 Şubat Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor- Galatasaray (Çaykur Didi)

1. Lig

Yarın:

16.00 Yeni Malatyaspor- Manisa FK (Yeni Malatya)

19.00 Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK (Yıldız Entegre Kocaeli)

16 Şubat Pazar:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Iğdır Şehir)

13.30 Geosis Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bolu Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Siltaş Yapı Pendikspor (Eryaman)

19.00 Esenler Erokspor-Erzurumspor (Esenler Erokspor)

17 Şubat Pazartesi:

14.00 Teksüt Bandırmaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)

17.00 Adanaspor-Central Hospital Ümraniyespor (Yeni Adana)

20.00 Sakaryaspor- MKE Ankaragücü (Yeni Sakarya Atatürk)

20.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük- Şanlıurfaspor (Atatürk Olimpiyat)

2. Lig

Beyaz Grup:

16 Şubat Pazar:

13.00 Karaköprü Belediyespor- Fethiyespor (Faruk Çelik)

14.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK- GMG Kastamonuspor (Tarsus İlçe)

14.00 Altay- Batman Petrolspor (Alsancak Mustafa Denizli)

14.00 İnegölspor-E Koleji Isparta 32 (İnegöl İlçe)

14.00 İskenderunspor-Kepezspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)

14.00 1461 Trabzon FK- Beykoz Anadoluspor (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Altınordu- Sincan Belediyesi Ankaraspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)

14.00 Sarıyer-Anagold 24Erzincanspor (Yusuf Ziya Öniş)

Afyonspor- Kırklarelispor (Zafer) (Henüz müsabaka saati açıklanmadı)

Kırmızı Grup:

16 Şubat Pazar:

14.00 Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor- Karacabey Belediyespor (Serik İsmail Oğan)

14.00 Giresunspor- Bucaspor 1928 (Çotanak)

14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi-Ülkea Nazillispor (Bolluca)

14.00 Ankara Demirspor- Karaman FK (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 Somaspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Soma Atatürk)

14.00 Diyarbekirspor- Beyoğlu Yeni Çarşı (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

14.00 Menemen FK- Çimentaş Elazığspor (Menemen İlçe)

14.00 Motolux 68 Aksarayspor-Artı Değer Vanspor FK (Dağılgan)

14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Belediye Derincespor (Erbaa Yeni İlçe)

3. Lig

1. Grup:

Yarın:

14.00 Bornova 1877- Karşıyaka (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.00 Kemerkent Bulvarspor- Ergene Velimeşespor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

16 Şubat Pazar:

14.00 Artvin Hopaspor- Düzce Cam Düzcespor (Arhavi İlçe)

14.00 23 Elazığ FK- Tokat Belediye Plevnespor (Elazığ Doğukent)

14.00 Kırşehir Futbol-Muşspor (Kırşehir Ahi)

14.00 Bursaspor-Anadolu üniversitesi (Yüzüncü Yıl Atatürk)

14.00 Belediye Kütahyaspor-HG Hospital Kahramanmaraşspor (Dumlupınar)

14.00 Kuşadasıspor- Silifke Belediyespor (Kuşadası Özer Türk)

2. Grup:

Yarın:

14.00 Silivrispor-Beykoz İshaklıspor (Silivri Müjdat Gürsu)

16 Şubat Pazar:

14.00 Smart Holding Çayelispor- Tire 2021 FK (Çayeli İlçe)

14.00 Yurt Et Amasyaspor- Etimesgut Belediyespor (12 Haziran)

14.00 Muğlaspor- Balıkesirspor (Muğla Atatürk)

14.00 Onuksports Kelkit Hürriyetspor- Nevşehir Belediyespor (Kelkit İlçe)

14.00 Uşakspor- Adıyaman FK (Uşak 1 Eylül)

14.00 Fatsa Belediyespor-İnegöl Kafkasspor (Fatsa İlçe)

14.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-T.Metal 1963 (Mardin 21 Kasım)

3. Grup:

Yarın:

14.00 52 Orduspor- Ayvalıkgücü Belediyespor (Yeni Ordu)

14.00 Alanya 1221 Futbol-10 Numara Sportif Efeler (Alanya Milli Egemenlik)

14.00 Aliağaspor- Viranşehir Belediyespor (Aliağa Atatürk)

16 Şubat Pazar:

14.00 Bayburt Özel İdare- Yozgat Belediyesi Bozoskpor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Osmaniyespor-1923 Mustafakemalpaşaspor (7 Ocak)

14.00 Çorluspor 1947- Küçükçekmece Sinopspor (General Basri Saran)

14.00 Çankayaspor- Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor (Osmanlı)

14.00 Karabük İdmanyurduspor- Pazarspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

4. Grup:

Yarın:

14.00 Polatlı 1926-Orduspor 1967 (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Bursa Nilüfer- Niğde Belediyespor (İbrahim Yazıcı Nilüfer)

16 Şubat Pazar:

14.00 Kırıkkale FK-Zonguldakspor (Başpınar)

14.00 AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Sebat Gençlikspor (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)

14.00 Kolibri Ağrı 1970-7 Eylül Turgutlu 1984 (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor- Denizlispor (Tepecik Şenol Güneş)

14.00 Solwie Enerji Erciyes 38-Mardin 1969 (Kayseri Atatürk Yan Açık Saha)

14.00 Edirnespor- İzmir Çoruhlu FK (Tunca Futbol Sahası)