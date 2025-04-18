Futbol: Haftanın programı

Futbolda Trendyol Süper Lig'e 32, Trendyol 1. Lig'e 35, Nesine 2. Lig'e 32, Nesine 3. Lig'e ise 29. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:

Trendyol Süper Lig

Bugün:

20.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor (Mersin)

20.00 Galatasaray-Sipay Bodrum FK (RAMS Park)

Yarın:

13.30 Kasımpaşa-Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Adana Demirspor- Trabzonspor (Yeni Adana)

19.00 Göztepe- Beşiktaş (Gürsel Aksel)

20 Nisan Pazar:

13.30 RAMS Başakşehir- Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor (Çaykur Didi)

19.00 Fenerbahçe- Bellona Kayserispor (Ülker)

21 Nisan Pazartesi:

20.00 Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor (Gain Park)

-Trendyol 1. Lig

Bugün:

20.00 Manisa FK- MKE Ankaragücü (Manisa 19 Mayıs)

Yarın:

13.30 Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor- Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Pendik)

19.00 Geosis Boluspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ahlatcı Çorum FK (Diyarbakır)

20 Nisan Pazar:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Central Hospital Ümraniyespor (Aktepe)

13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor- Adanaspor (Yeni Malatya)

16.00 Esenler Erokspor-Kocaelispor (Esenler Erokspor)

19.00 Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor (Eryaman)

21 Nisan Pazartesi:

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK- Sakaryaspor (Iğdır Şehir)

Nesine 2. Lig

Beyaz Grup:

20 Nisan Pazar:

15.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor- GMG Kastamonuspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

15.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK- Sarıyer (Ali Hoşfikirer)

15.00 Fethiyespor- Kırklarelispor (Fethiye İlçe)

15.00 Karaköprü Belediyespor- İnegölspor (Faruk Çelik)

15.00 İskenderunspor- Altınordu (Sarıseki Fuat Tosyalı)

15.00 Beykoz Anadoluspor-Anagold 24Erzincanspor

15.00 Batman Petrolspor-E Koleji Isparta 32 Spor (Batman)

15.00 Altay-Kepezspor (Alsancak Mustafa Denizli)

Kırmızı Grup:

20 Nisan Pazar:

13.00 Giresunspor- Ankara Demirspor (Çotanak)

15.00 Ülkea Nazillispor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Nazilli İlçe)

15.00 Çimentaş Elazığspor- Karacabey Belediyespor (Elazığ)

15.00 Menemen FK- Bucaspor 1928 (Menemen İlçe)

15.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi Futbol-Diyarbekirspor (Bolluca)

15.00 Karaman FK-Belediye Derincespor (Yeni Karaman)

15.00 Merkür Jet Erbaaspor-Somaspor (Erbaa Yeni İlçe)

15.00 Artı Değer Vanspor- Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Van Atatürk)

15.00 Motolux 68 Aksarayspor- Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor (Dağılgan)

-Nesine 3. Lig

1. Grup:

20 Nisan Pazar:

15.00 Kemerkent Bulvarspor-23 Elazığ FK (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

15.00 Kırşehir Futbol SK- Artvin Hopaspor (Kırşehir Ahi)

15.00 Bursaspor- Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Yüzüncü Yıl Atatürk)

15.00 Belediye Kütahyaspor- Karşıyaka (Dumlupınar)

15.00 Silifke Belediyespor- Düzce Cam Düzcespor (Silifke Şehir)

15.00 HG Hospital Kahramanmaraşspor- Tokat Belediye Plevnespor (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)

15.00 Anadolu Üniversitesi- Ergene Velimeşespor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

15.00 Kuşadasıspor-Muşspor (Kuşadası Özer Türk)

2. Grup:

20 Nisan Pazar:

15.00 Adıyaman FK-Beykoz İshaklıspor (Stat belli değil)

15.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor- Nevşehir Belediyespor (Mardin 21 Kasım)

15.00 Silivrispor-Muğlaspor (Silivri Müjdat Gürsu)

15.00 Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Yurt Et Amasyaspor (Kilket İlçe)

15.00 Uşakspor-Smart Holding Çayelispor (Uşak 1 Eylül)

15.00 Fatsa Belediyespor- Tire 2021 FK (Fatsa İlçe)

15.00 Türkmetal 1963 Spor-Etimesgutspor (Başpınar)

15.00 İnegöl Kafkasspor- Balıkesirspor (İnegöl İlçe)

3. Grup:

20 Nisan Pazar:

15.00 Çorluspor 1947-52 Orduspor FK (General Basri Saran)

15.00 Alanya 1221 Futbol SK-Osmaniyespor FK (Alanya Milli Egemenlik)

15.00 Çankayaspor- Bayburt Özel İdarespor (Osmanlı)

15.00 Aliağa Futbol- Yozgat Belediyesi Bozokspor (Aliağa Atatürk)

15.00 Pazarspor-1923 Mustafakemalpaşaspor (Pazar İlçe)

15.00 Viranşehir Belediyespor- Ayvalıkgücü Belediyespor (Viranşehir Bahçelievler Eski Stadyumu)

15.00 Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor- Küçükçekmece Sinopspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

15.00 Karabük İdmanyurduspor-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

4. Grup:

20 Nisan Pazar:

15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Kolibri Ağrı 1970 Spor (Tepecik Şenol Güneş)

15.00 Solwie Enerji Erciyes 38 Futbol SK-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor (RHG Enertürk Enerji)

15.00 Polatlı 1926 Spor- Kırıkkale FK (Polatlı İlçe)

15.00 Bursa Nilüfer Futbol SK-Zonguldakspor (İbrahim Yazıcı Nilüfer)

15.00 İzmir Çoruhlu FK-Sebat Gençlikspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15.00 Niğde Belediyespor-7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Futbol Sahası)

15.00 Orduspor 1967- Denizlispor (Yeni Ordu)

15.00 Edirnespor-Mardin 1969 Spor (Tunca Futbol Sahası)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

20 Nisan Pazar:

11.30 Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-Trabzonspor (Osmanlı)

11.30 Hakkarigücü-Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı (Merzan Şehir)

12.00 Algspor-Bornova Hitabspor (Batur)

14.00 Beylerbeyispor-Galatasaray (Beylerbeyi 75. Yıl)

14.00 Fatih Vatanspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bahçelievler İl Özel İdare)

14.00 Çekmeköy Bilgidoğa- Ünye Kadın Spor Kulübü (Ömerli)