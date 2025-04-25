Futbol: Haftanın programı

Futbolda Trendyol Süper Lig ile Nesine 2. Lig 33, Trendyol 1. Lig 36, Nesine 3. Lig ise 30. ve son hafta, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi de 25. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:

Trendyol Süper Lig

Bugün:

20.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Tüpraş)

Yarın:

16.00 Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor (Grey Beton Bodrum)

19.00 Gaziantep FK- Fenerbahçe (Gaziantep)

27 Nisan Pazar:

16.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor- Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG Enertürk Enerji)

19.00 ikas Eyüpspor- Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

28 Nisan Pazartesi:

20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (Gürsel Aksel)

Trendyol 1. Lig

27 Nisan Pazar:

16.00 Kocaelispor-Geosis Boluspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

16.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor- Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Malatya)

16.00 Adanaspor- Gençlerbirliği (Yeni Adana)

16.00 Teksüt Bandırmaspor- Esenler Erokspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK (Yeni Sakarya Atatürk)

16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor- Manisa FK (Şanlıurfa 11 Nisan)

16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

16.00 MKE Ankaragücü-Ahlatcı Çorum FK (Eryaman)

Nesine 2. Lig

Beyaz Grup

27 Nisan Pazar:

15.00 Kepezspor- Karaköprü Belediyespor (Kepez Hasan Doğan)

15.00 E Koleji Isparta 32 Spor- Altay (Isparta Atatürk)

15.00 Anagold 24Erzincanspor- Fethiyespor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

15.00 İnegölspor- 1461 Trabzon FK (İnegöl İlçe)

15.00 Kırklarelispor- Batman Petrolspor (Kırklareli Atatürk)

15.00 GMG Kastamonuspor-İskenderunspor (Gazi)

15.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor- Beykoz Anadoluspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

15.00 Sarıyer- Altınordu (Yusuf Ziya Öniş)

Kırmızı Grup

Yarın:

15.00 Somaspor- Ankara Demirspor (Soma Atatürk)

27 Nisan Pazar:

15.00 Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor-Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyesi FSK (Serik İsmail Oğan)

15.00 Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri- Çimentaş Elazığspor (Maltepe Hasan Polat)

15.00 Belediye Derincespor- Giresunspor (Gebze Alaettin Kurt)

15.00 Karaman FK-Ülkea Nazillispor (Yeni Karaman)

15.00 Diyarbekirspor-Merkür Jet Erbaaspor (Diyarbakır Seyrantepe 2 No'lu Çim Saha)

15.00 Bucaspor 1928-Motolux 68 Aksarayspor (Yeni Buca)

15.00 Karacabey Belediyespor- Menemen FK (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)

15.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Artı Değer Vanspor FK (Mersin)

Nesine 3. Lig

1. Grup

Yarın:

15.00 Muşspor- Anadolu Üniversitesi (Muş Şehir)

15.00 Ergene Velimeşespor-HG Hospital Kahramanmaraşspor (Mustafa Kemal Atatürk)

15.00 Tokat Belediye Plevnespor- Silifke Belediyespor (Tokat Gaziosmanpaşa)

15.00 Düzce Cam Düzcespor- Belediye Kütahyaspor (Dmall Düzce Şehir)

15.00 Karşıyaka- Bursaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

15.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar- Kırşehir FSK (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15.00 Artvin Hopaspor-Kemerkent Bulvarspor (Arhavi İlçe)

15.00 23 Elazığ FK-Kuşadasıspor (Elazığ Doğukent)

2. Grup

Yarın:

15.00 Beykoz İshaklıspor Faaliyetleri-İnegöl Kafkasspor (Alemdağ)

15.00 Balıkesirspor-T. Metal 1963 Spor (Balıkesir Atatürk)

15.00 Etimesgutspor- Fatsa Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Tire 2021 FK- Uşakspor (Tire - Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

15.00 Smart Holding Çayelispor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor (Çayeli İlçe)

15.00 Yurt Et Amasyaspor-Silivrispor (Amasya 12 Haziran)

15.00 Muğlaspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Muğla Atatürk)

3. Grup

Yarın:

15.00 10 Numara Sportif Efeler 09 Spor FK- Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor (Didim Atatürk)

15.00 Küçükçekmece Sinopspor- Viranşehir Belediyespor (Bolluca)

15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor- Pazarspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

15.00 1923 Mustafakemalpaşaspor- Aliağa Futbol (Mustafa Kemalpaşa İlçe)

15.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Çankayaspor (Sorgun İlçe)

15.00 Bayburt Özel İdarespor-Alanya 1221 Futbol SK (Bayburt Genç Osman)

15.00 Osmaniyespor FK-Çorluspor 1947 (Osmaniye 7 Ocak)

15.00 52 Orduspor FK- Karabük İdmanyurdu (Yeni Ordu)

4. Grup

Yarın:

15.00 Mardin 1969 Spor-Orduspor 1967 (Mardin 21 Kasım)

15.00 Denizlispor- Niğde Belediyespor (Denizli Atatürk)

15.00 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar- İzmir Çoruhlu FK (Turgutlu Yeni Şehir)

15.00 Sebat Gençlikspor- Bursa Nilüfer Futbol SK (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Zonguldakspor FK- Polatlı 1926 SK (Karaelmas Kemal Köksal)

15.00 Kırıkkale FK-Solwie Enerji Erciyes 38 Futbol SK (Başpınar)

15.00 Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor- Büyükçekmece Tepecikspor (Merkez 1 No'lu Sentetik Çim Saha)

15.00 Kolibri Ağrı 1970 SK- Edirnespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

27 Nisan Pazar:

14.00 Beşiktaş Moka United-Fatih Vatanspor (İBB Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir)

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Hakkarigücüspor (Diyarbakır Seyrantepe 1 No'lu Çim Saha)

14.00 Fenerbahçe Petrol Ofisi-Beylerbeyispor (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri)

14.00 Galatasaray-ALG Spor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

14.00 Bornova Hitabspor- Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Bornova İlçe)

14.00 Trabzonspor- Çekmeköy Bilgidoğa (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)