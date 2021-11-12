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Futbol: Haftanın programı - Son Dakika

Futbol: Haftanın programı

12.11.2021 09:55
Futbol: Haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e milli maçlar nedeniyle ara verilirken, TFF 2. Lig'de 13'üncü, TFF 3. Lig'de ise 12'nci hafta müsabakaları oynanacak.

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e milli maçlar nedeniyle ara verilirken, TFF 2. Lig'de 13'üncü, TFF 3. Lig'de ise 12'nci hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın maç programı şöyle:

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

14 Kasım Pazar:

13.00 Bucaspor 1928-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Buca)

13.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor- Pazarspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

13.00 Anagold 24Erzincanspor- Kırklarelispor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

13.00 Tarsus İdmanyurdu- Şanlıurfaspor (Tarsus İlçe)

13.00 Isparta 32 Spor-Teco Karacabey Belediyespor (Isparta Atatürk)

13.00 Akhisarspor- Eskişehirspor (Spor Toto Akhisar)

13.00 Pendikspor- Ankara Demirspor (Pendik)

13.00 Uşakspor- Nazilli Belediyespor (Uşak 1 Eylül)

Kırmızı Grup:

14 Kasım Pazar:

13.00 Silahtaroğlu Vanspor-Bodrumspor (Van Atatürk)

13.00 Somaspor- Çorum (Soma Atatürk)

13.00 Ankaraspor- Sarıyer (Osmanlı)

13.00 Hekimoğlu Trabzon-An Zentrum Bayburt Özel İdare (Ortahisar Yavuz Selim)

13.00 İnegölspor- Sivas Belediyespor (İnegöl İlçe)

13.00 Niğde Anadolu- Kahramanmaraşspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)

13.00 Adıyaman Futbol Kulübü-Serik Belediyespor (Adıyaman Atatürk)

13.00 Afjet Afyonspor- Turgutluspor (Zafer)

13.00 Diyarbekirspor- Sakaryaspor (Diyarbakır)

13.00 Ergene Velimeşespor- Etimesgut Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk)

TFF 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

13.00 Sancaktepe- Arnavutköy Belediyespor (15 Temmuz)

13.00 Kahta 02 Spor- Belediye Kütahyaspor (Kahta)

14 Kasım Pazar:

13.00 Çatalcaspor- Bursa Yıldırımspor (Tepecik Şenol Güneş)

13.00 Nevşehir Belediyespor- Batman Petrolspor (Nevşehir Gazi)

13.00 Karaman Belediyespor- Bergama Belediyespor (Kemal Kaynaş)

13.00 1954 Kelkit Belediyespor- Fatsa Belediyespor (Kelkit İlçe)

13.00 Osmaniyespor-Başkent Gözgözler Akademi (7 Ocak)

13.00 Artvin Hopaspor-Formül Erbaaspor (Hopa)

13.00 Elazığspor- Hendekspor (Elazığ Doğukent)

2. Grup:

Yarın:

12.00 Yomraspor-İskenderunspor (Yomra İlçe)

13.00 Çarşambaspor- Harput Dibek Elazığ Karakoçan (Çarşamba Şehir)

13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor- Bayrampaşa (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

13.00 Bitexen Düzcespor- Alagöz Holding Iğdır (Düzce 18 Temmuz)

13.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor- Siirt İl Özel İdare (Şile)

13.00 Redoks Darıca Gençlerbirliği-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Darıca)

13.00 Beyoğlu Yeni Çarşı- Kızılcabölükspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

13.00 Kuşadasıspor-Hacettepe (Kuşadası Özer Türk)

13.00 Altındağspor-52 Orduspor (Çubuk)

3. Grup:

Yarın:

13.00 İçel İdmanyurdu- Gümüşhanespor (Mersin)

14 Kasım Pazar:

13.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor- Büyükçekmece Tepecikspor (Başpınar)

13.00 Mardin 1969-Orduspor 1967 (Mardin 21 Kasım)

13.00 Esenler Erokspor-Ceyhanspor (Esenler Erokspor)

13.00 Fethiyespor- Çankaya (Fethiye)

13.00 Belediye Derincespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Belediye Derince)

13.00 Karşıyaka-Modafen (İzmir Atatürk)

13.00 Ağrı 1970- Edirnespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.00 Yeşilyurt D.Ç Ofspor- Kardemir Karabükspor (Of)

Mustafa Kemal Atatürk, Futbol Federasyonu, Spor Toto, Kasım, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Haftanın programı - Son Dakika Spor


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