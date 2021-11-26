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Futbol: Haftanın programı - Son Dakika

Futbol: Haftanın programı

26.11.2021 09:24
Futbol: Haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 14. hafta maçları oynanacak.

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 14. hafta maçları oynanacak. TFF 2. Lig'de 15, TFF 3. Lig'de 1 ve 3. Grup'ta 14, 2. Grup'ta 15. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig:

Ligde 14. haftanın programı şöyle:

Bugün:

20.00 Adana Demirspor- Kasımpaşa (Yeni Adana)

20.00 Medipol Başakşehir- Altay (Başakşehir Fatih Terim)

27 Kasım Cumartesi:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor- Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor (Vodafone Park)

28 Kasım Pazar:

13.30 Gaziantep FK- İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük- Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Galatasaray (Yeni Malatya)

29 Kasım Pazartesi:

20.00 Göztepe- Fenerbahçe (Gürsel Aksel)

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

17.30 Balıkesirspor- Manisa FK (Balıkesir Atatürk)

20.00 Gençlerbirliği- Bursaspor (Eryaman)

27 Kasım Cumartesi:

13.30 Kocaelispor-Nasadoge Menemenspor (Kocaeli)

13.30 İstanbulspor-Altaş Denizlispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Beypiliç Boluspor- Eyüpspor (Bolu Atatürk)

19.00 Yılport Samsunspor- Adanaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

28 Kasım Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Aktepe)

19.00 Altınordu- MKE Ankaragücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)

29 Kasım Pazartesi:

20.00 Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vefa)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup

Bugün:

13.30 Anagold24 Erzincanspor-Amed Sportif Faaliyetler (Mustakil Atletizm)

27 Kasım Cumartesi:

13.00 Tarsus İdman Yurdu- Pazarspor (Tarsus İlçe)

13.00 Isparta 32- Kırklareli (Isparta Atatürk)

13.00 Akhisarspor- Şanlıurfaspor (Spor Toto Akhisar)

13.00 Pendikspor-Teco Karacabey Belediyespor (Pendik)

13.00 Uşakspor- Eskişehirspor (1 Eylül)

13.00 Kırşehir Belediyespor- Ankara Demirspor (Kırşehir Ahi)

13.00 Bucaspor 1928-Zongudak Kömürspor (Yeni Buca)

Kırmızı Grup

Bugün:

14.00 Diyarbekirspor-Serik Belediyespor (Diyarbakır)

27 Kasım Cumartesi:

13.00 Somaspor-Silahtaroğlu Vanspor FK (Soma Atatürk)

13.00 Ankaraspor-Bodrumspor (Osmanlı)

13.00 Hekimoğlu Trabzon- Çorum FK (Ortahisar Yavuz Selim)

13.00 İnegölspor- Sarıyer (İnegöl İlçe)

13.00 Niğde Anadolu FK-An Zentrum Bayburt Özel İdarespor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

13.00 Adıyaman Futbol Kulübü-Sivas Belediyespor (Adıyaman Atatürk)

13.00 Afjet Afyonspor- Kahramanmaraşspor (Zafer)

13.00 Ergene Velimeşespor- Turgutluspor (Mustafa Kemal Atatürk)

15.00 Sakaryaspor- Etimesgut Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk)

TFF 3. Lig

1. Grup

27 Kasım Cumartesi:

13.00 Elazığspor- Belediye Kütahyaspor (Elazığ Doğukent)

13.00 Çatalcaspor- Bergama Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)

28 Kasım Pazar:

12.30 Hendekspor- Batman Petrolspor (Hendek Atatürk)

13.00 Karaman Belediyespor- Artvin Hopaspor (Kemal Kaynaş)

13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Başkent Gözgözler Akademi (Kelkit İlçe)

13.00 Osmaniyespor-Formül Erbaaspor (7 Ocak)

13.00 Nevşehir Belediyespor- Arnavutköy Belediyespor (Gazi)

13.00 Kahta 02Spor-Bursa Yıldırımspor (Kahta İlçe)

13.00 Sancaktepe- Fatsa Belediyespor (15 Temmuz)

2. Grup

27 Kasım Cumartesi:

13.00 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-68 Aksaray Belediyespor (Milli Egemenlik)

13.00 Altındağspor- Çarşambaspor (Çubuk İlçe)

28 Kasım Pazar:

12.00 İskenderunspor-Bitexen Düzcespor (5 Temmuz)

13.00 52 Orduspor FK-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Yeni Ordu)

13.00 Kızılcabölükspor- Hacettepespor (Semt Sahası)

13.00 Siirt İl Özel İdaresi-Kuşadasıspor (Siirt Atatürk)

13.00 Alagöz Holding Iğdır- Beyoğlu Yeni Çarşı (Iğdır Şehir)

13.00 Bayrampaşaspor-Redoks Darıca Gençlerbirliği (Çetin Emeç)

13.00 Harput Dibek Elazığ Karakoçan-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Doğukent)

3. Grup

27 Kasım Cumartesi:

13.00 Mardin 1969-Ceyhanspor (21 Kasım)

13.00 İçel İdman Yurdu- Büyükçekmece Tepecikspor (Mersin)

13.00 Esenler Erokspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Esenler Erokspor)

28 Kasım Pazar:

13.00 Kardemir Karabükspor-Orduspor 1967 (Necmettin Şeyhoğlu)

13.00 Yeşilyurt Ofspor- Gümüşhanespor (Of İlçe)

13.00 Fethiyespor- Ağrı 1970 (Fethiye İlçe)

13.00 Belediye Derincespor-Modafen (Belediye Derincespor Doğal Çim)

13.00 Karşıyaka- Edirnespor (İzmir Atatürk)

13.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor- Çankaya FK (Başpınar)

Mustafa Kemal Atatürk, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Kasım, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Haftanın programı - Son Dakika Spor


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