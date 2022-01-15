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Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto 1. Lig

15.01.2022 21:15
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: KocaeliHakemler: Çağdaş Altay, Orkun Aktaş, Özcan SultanoğluKocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Diogo Aleksis Özçakmak, Mehmet Taş, Musa Nizam, Atila Turan, Cisse, Mandjeck (Dk. 88 İlyas Kubilay Yavuz), Diop, Pereira (Dk. 78 Semih Karadeniz), Rasheed, Yiğitali Bayrak (Dk.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Çağdaş Altay, Orkun Aktaş, Özcan Sultanoğlu

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Diogo Aleksis Özçakmak, Mehmet Taş, Musa Nizam, Atila Turan, Cisse, Mandjeck (Dk. 88 İlyas Kubilay Yavuz), Diop, Pereira (Dk. 78 Semih Karadeniz), Rasheed, Yiğitali Bayrak (Dk. 59 Dino)

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç (Dk. 75 Geraldo), Şahverdi Çetin (Dk. 60 Ali Kaan Güneren), Eren Derdiyok, İshak Çakmak (Dk. 60 Abdullah Durak), Yasin Güreler, Zahid (Dk. 84 Cem Ekinci), Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Mehmet Murat Uçar, Chahechouhe (Dk. 75 Ariyibi)

Goller: Dk. 33 Şahverdi Çetin, Dk. 86 Mehmet Murat Uçar (MKE Ankaragücü), Dk. 39 Pereira (Kocaelispor)

Kırmızı Kart: Dk. 34 Cisse (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 63 Mandjeck, Dk. 75 Diop (Kocaelispor), Dk. 75 Yasin Güreler (MKE Ankaragücü)

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yendi.

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İlyas Kubilay Yavuz, Mehmet Taş, Karadeniz, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika Spor


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