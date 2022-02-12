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Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto 1. Lig

12.02.2022 15:41
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bolu Atatürk StadyumuHakemler: Adem Cinek, Cemal Alpay, Emir Eray EyisoyBeypiliç Boluspor: Bartu Kulbilge, Abdurrahim Dursun (Dk. 29 Bülent Cevahir), Mehmet Zahit Çınar, Emin Bayram, Ali Keten, Tugay Kaçar (Dk.46 Kasongo), Gökhan Karadeniz (Dk. 82 Novak), Abdurrahman Canlı, Kemal Rüzgar (Dk.

Stat: Bolu Atatürk Stadyumu

Hakemler: Adem Cinek, Cemal Alpay, Emir Eray Eyisoy

Beypiliç Boluspor: Bartu Kulbilge, Abdurrahim Dursun (Dk. 29 Bülent Cevahir), Mehmet Zahit Çınar, Emin Bayram, Ali Keten, Tugay Kaçar (Dk.46 Kasongo), Gökhan Karadeniz (Dk. 82 Novak), Abdurrahman Canlı, Kemal Rüzgar (Dk. 46 Eray Ataseven), Roshi, Berk Yıldız (Dk. 63 Bregu)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Mehmet Dingil, Ogün Bayrak, Fatih Solmaz, Taşkın Çalış (Dk. 46 Manaj), Vusal Iskandarlı (Dk.42 Ziya Alkurt-Dk. 86 Uğur Utlu), Uzodimma, Alhassan Adamu, Olawoyin, Hamza Gür (Dk. 88 Ali Yavuz Kol)

Sarı kartlar: Dk. 18 Tugay Kaçar, Dk. 30 Bülent Cevahir, Dk. 72 Roshi, Dk. 73 Mehmet Zahit Çınar (Beypiliç Boluspor), Dk. 16 Mehmet Dingil, Dk.19 Taşkın Çalış, Dk. 40 Uzodimma, Dk. 52 Alhassan Adamu (Ankara Keçiörengücü)

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Beypiliç Boluspor, sahasında Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Bülent Cevahir, Boluspor, Çınar, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika Spor


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