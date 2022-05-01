Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

01.05.2022 18:11
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Ümraniye Belediyesi ŞehirHakemler: Tarık Güldal, Adem Şahan, Mahmut GülleBereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Faruk Can Genç, Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık (Dk. 58 Hasic), Oğuz Gürbulak (Dk. 69 Atalay Babacan), Yusuf Emre Gültekin (Dk.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Tarık Güldal, Adem Şahan, Mahmut Gülle

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Faruk Can Genç, Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık (Dk. 58 Hasic), Oğuz Gürbulak (Dk. 69 Atalay Babacan), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 79 Mustafa Can Karagöz), Del Valle (Dk. 58 Camara), Bammou (Dk. 69 Napoleoni)

Balıkesirspor: Yasin Yiğit Berber, Ayberk Kaygısız, Alperen Erdinç (Dk. 46 Muhammed Ali Doğan), Batuhan İşçiler, Güney Çelik Keleş (Dk. 73 Doğa İşeri), Berk Tosun, Sedat Dursun, Hüseyin Karabey, Hasan Can Bingül (Dk. 72 Anıl Taşdemir), Bilalli (Dk. 46 Halil Çolak), Bedirhan Kolkoparan (Dk. 46 Oğuz Han Aynaoğlu)

Goller: Dk. 3 Bammou, Dk. 24 ve 47 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 37 Del Valle (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 64 Berk Tosun (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 74 Ayberk Kaygısız, Dk. 90+4 Muhammed Ali Doğan (Balıkesirspor)

Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, konuk ettiği Balıkesirspor'u 4-1 yendi.

Bu galibiyetle puanını 66'ya yükselten Ümraniyespor ligin bitimine 3 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi

Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig

YORUMLAR
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Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında sahasında Balıkesirspor'u 4-1 yenen Bereket Sigorta Ümraniyespor, bitime 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi... Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında sahasında Balıkesirspor'u 4-1 yenen Bereket Sigorta Ümraniyespor, bitime 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi... 1. Lig'den direkt Süper Lig'e yükselecekler bu hafta belli olabilir 1. Lig'den direkt Süper Lig'e yükselecekler bu hafta belli olabilir

Yusuf Emre Gültekin, Atalay Babacan, Ümraniyespor, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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