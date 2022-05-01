Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Tarık Güldal, Adem Şahan, Mahmut Gülle
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Faruk Can Genç, Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık (Dk. 58 Hasic), Oğuz Gürbulak (Dk. 69 Atalay Babacan), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 79 Mustafa Can Karagöz), Del Valle (Dk. 58 Camara), Bammou (Dk. 69 Napoleoni)
Balıkesirspor: Yasin Yiğit Berber, Ayberk Kaygısız, Alperen Erdinç (Dk. 46 Muhammed Ali Doğan), Batuhan İşçiler, Güney Çelik Keleş (Dk. 73 Doğa İşeri), Berk Tosun, Sedat Dursun, Hüseyin Karabey, Hasan Can Bingül (Dk. 72 Anıl Taşdemir), Bilalli (Dk. 46 Halil Çolak), Bedirhan Kolkoparan (Dk. 46 Oğuz Han Aynaoğlu)
Goller: Dk. 3 Bammou, Dk. 24 ve 47 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 37 Del Valle (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 64 Berk Tosun (Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Dk. 74 Ayberk Kaygısız, Dk. 90+4 Muhammed Ali Doğan (Balıkesirspor)
Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, konuk ettiği Balıkesirspor'u 4-1 yendi.
Bu galibiyetle puanını 66'ya yükselten Ümraniyespor ligin bitimine 3 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika