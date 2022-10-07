Bandırmaspor: 1-1

STAT: Yeni Adana Stadı
HAKEMLER: Ozan Ergün, Kemal Mavi, Nurettin Dinçer DemirADANASPOR: Hasan Hüseyin Akınay - Yiğithan Güveli, Ahmethan Köse (Dk. 71 Metehan Altunbaş), Samuel Tetteh (Dk. 71 Pedro Ferraria), Hakan Yeşil, Hakkı Türker, Burak Çoban, Lamin Jallow (Dk. 90 Özcan Aydın), Yohan Roche, Emre Kaplan, İbrahim Aksu (Dk. 37 Burak Can Çamoğlu)BANDIRMASPOR: Ioannis Gkalios - Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 80 Mustafa Saymak), Mulumba, Sedat Şahintürk (Dk. 45 Caner Hüseyin Bağ), Kerim Avcı, Atabey Çiçek, Koutroumpis (Dk. 46 Alpay Koldaş), Mateusz Holownia, Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Dk. 81 Isaac Tshibangu), Berkan Mahmut Keskin (Dk. 70 Okan Alkan)GOLLER: Dk. 53 (P) Hakan Yeşil (Adanaspor) - Dk. 47 Kerim Avcı (Bandırmaspor)SARI KARTLAR: İbrahim Aksu, Burak Can Çamoğlu, Hakan Yeşil, Samuel Tetteh (Adanaspor) - Remi Mulumba, Berkan Keskin, Kerim Avcı (Bandırmaspor)
Spor Toto 1'inci Lig 8'inci hafta karşılaşmasında Adanaspor, sahasında Bey Çimento Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.
7'nci dakikada Adanaspor gole yaklaştı. Burak Çoban'ın pasında Jallow, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Jallow'un aşırtma vuruşunda top direkten döndü.25'inci dakikada Berkan'ın pasıyla topla buluşan Sedat Şahintürk, ceza alanına girmeden sert vurdu. Adanaspor kalecisi Hasan Hüseyin, topu kornere çeldi. 47'nci dakikada konuk ekip öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Kerim Avcı, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti. Üst direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 0-1.50'nci dakikada penaltı kazandu. Jallow'un yaptığı orta sonrasında Ahmethan ceza sahası içinde yerde kalınca hakem Ozan Ergün penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Hakan Yeşil, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
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