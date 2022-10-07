7'nci dakikada Adanaspor gole yaklaştı. Burak Çoban'ın pasında Jallow, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Jallow'un aşırtma vuruşunda top direkten döndü.25'inci dakikada Berkan'ın pasıyla topla buluşan Sedat Şahintürk, ceza alanına girmeden sert vurdu. Adanaspor kalecisi Hasan Hüseyin, topu kornere çeldi. 47'nci dakikada konuk ekip öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Kerim Avcı, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti. Üst direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 0-1.50'nci dakikada penaltı kazandu. Jallow'un yaptığı orta sonrasında Ahmethan ceza sahası içinde yerde kalınca hakem Ozan Ergün penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Hakan Yeşil, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

Kaynak: DHA

Burak Çoban, Kemal Mavi, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Bandırmaspor: 1-1 - Son Dakika

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