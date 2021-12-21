Stat: Antalya
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Bahtiyar Birinci, Ömer Tevfik Özkoç
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Andrea Poli, Fredy, Güray Vural, Ghacha, Doğukan Sinik, Mukairu
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Brecka, Donk, Evren Eren Elmalı, Travnik, Doğucan Haspolat, Eysseric, Hajradinovic, Jörgensen, Umut Bozok
Gol: Dk. 38 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kart: Dk. 41 Hadergjonaj (Kasımpaşa)
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
3. dakikada ceza sahasında topla buluşan Travnik'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
24. dakikada Umut Bozok'un ceza alanında kafa vuruşunda, kaleci Boffin topu kornere çeldi.
30. dakikada Andrea Poli'nin ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
38. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Fredy'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Naldo, kafa vuruşuyla kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısını Akdeniz ekibi 1-0 üstün bitirdi.
Kaynak: AA
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