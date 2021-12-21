Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, önde girdikleri uzatma dakikalarında yedikleri golle iki puan kaybettiklerini söyledi.

Groenendijk, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, üst üste iki haftada son dakikalarda gol yediklerini, bu hatadan ders almadıklarını bu mücadele gördüklerini ve hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti.

Kendilerinin futbolunun bu olmadığını ifade eden Groenendijk, "4 günde kaybettiğimiz üç puan. Alanyaspor ve Trabzonpor maçları bizim için referans olabilir. Bugün bu maçlardaki performansımızdan uzaktık. Sayısız hata yaptık. Vasat bir futbolla iki puanı burada kaybettik. Son dakikaya 1-0 önde girdiyseniz ölümüne defans yapıp, savaşıp üç puanı getirmeniz gerekiyor. Kaybedilen iki puanla Galatasaray maçı hazırlıklarına başlayacağız. Gerekli dersleri çıkarıp Galatasaray karşısında çok daha iyi futbol sergileyeceğiz." diye konuştu.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sami Uğurlu da zor bir deplasmana geldiklerinin bilincinde olduklarını dile getirdi.

Kaliteli bir takıma sahip olduklarını vurgulayan Uğurlu, "İyi oyunculara sahibiz. Oyun stratejisini oturttuktan sonra daha da yukarıya çıkacağımıza eminiz. Ligin en altındayız belki ama sıralama olarak Kasımpaşa daha yukarılara çıkacak. Bundan herkes emin olabilir." değerlendirmesinde bulundu.