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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

22.01.2022 19:46
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Arda Kardeşler, Erdinç Sezertam, Süleyman ÖzayMedipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci (Dk. 69 Gulbrandsen), Mahmut Tekdemir (Dk. 83 Aleksic), Ömer Ali Şahiner (Dk.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Arda Kardeşler, Erdinç Sezertam, Süleyman Özay

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci (Dk. 69 Gulbrandsen), Mahmut Tekdemir (Dk. 83 Aleksic), Ömer Ali Şahiner (Dk. 46 Deniz Türüç), Berkay Özcan, Chadli (Dk. 78 Emre Çolak), Okaka

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic (Dk. 46 Atakan Rıdvan Çankaya), Atınç Nukan, Wilker, Obinna, Yalçın Kayan (Dk. 85 Kahraman Demirtaş), Murat Paluli, Moubandje, Halil Akbunar, Jahovic (Dk. 73 Lourency), Ndiaye

Goller: Dk. 37 Ndiaye, Dk. 87 Halil Akbunar (Göztepe), Dk. 90+5 Aleksic (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 41 Wilker (Göztepe), Dk. 45 Duarte, Emre Belözoğlu (Maç bitiminde-teknik direktör) (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

47. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Chadli, Göztepe ceza sahasında topla buluştu. Chadli, Okaka'ya yüksek bir top gönderdi. Göğsüyle topa düzelten Okaka'nın röveşatasında meşin yuvarlak kaleci İrfan Can'da kaldı.

57. dakikada ev sahibi takım beraberliğe yaklaştı. Sol kanattan Hasan Ali'nin ceza sahasına yerden gönderdiği topu Okaka kontrol etti ve uygun pozisyondaki Chadli'ye pasını attı. Chadli'nin şutunu kaleci İrfan kontrol etti.

70. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Deniz Türüç'ün pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Chadli, sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci İrfan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

78. dakikada ev sahibi takımın atağında Berkay çalımlarla ceza sahasına girdi, soldan ortasını yaptı. Altı pas önünde Okaka kafayı vurdu, kaleci İrfan Can soluna uzanıp topu kontrol etti.

87. dakikada Göztepe farkı ikiye yükseltti. Atınç'ın kullandığı serbest vuruşta uzun gönderdiği topa hareketlenen Halil, Duarte'nin üzerinden seken topu ceza sahasında kontrol etti. Halil, sol çaprazdan dar açıdan şutunu çekti, kaleci Muhammed'in bacaklarının arasından geçen top ağlara gitti.

90+5. dakikada Medipol Başakşehir farkı 1'e düşürdü. Hasan Ali'nin soldan ortasında ceza sahasında topu önünde bulan Aleksic yakın mesafeden düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-2.

Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Mahmut Tekdemir, Erdinç Sezertam, Arda Kardeşler, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika Spor


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