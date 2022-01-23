Stat: Antalya
Hakemler: Yasin Kol, Cemil Tunç, Murat Tuğberk Curbay
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert, Fernando, Admir Mehmedi, Fredy, Doğukan Sinik, Wright
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Tosca, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Halil İbrahim Pehlivan, Doğan Erdoğan, Kitsiou, Recep Niyaz, Furkan Soyalp, Figueiredo, Maxim
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK maçının ilk yarısı, 0-0 sona erdi.
5. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Doğukan Sinik'in sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
23. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde topa yükselen Naldo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'te kaldı.
29. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında, Bünyamin Balcı ile yaptığı kısa paslaşmayla ceza sahasına giren Wright'ın sert şutunda, kaleci Günay Güvenç topu güçlükle önledi. Dönen topu konuk ekibin savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
30. dakikada Doğukan Sinik'in yerden pasında penaltı noktası civarında uygun pozisyondaki Fredy'nin bekletmeden vuruşunda top, kaleci Günay Güvenç'te kaldı.
37. dakikada Maxim'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kitsiou, rakibini geçtikten sonra şutunu çekti. Kaleci Boffin topu kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.
Kaynak: AA
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