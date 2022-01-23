Üye Girişi
Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantep FK: 0-0 - Son Dakika

Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantep FK: 0-0

23.01.2022 17:57
Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantep FK: 0-0

STAT: Antalya StadyumuHAKEMLER: Yasin Kol, Cemil Tunç, Murat Tuğberk CurbayFRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert (Dk.67 Poli), Fernando Martins, Doğukan Sinik, Fredy (Dk.84 Ghacha), Mehmedi (Dk.67 Enzo Crivelli), Wright (Dk.

STAT: Antalya Stadyumu

HAKEMLER: Yasin Kol, Cemil Tunç, Murat Tuğberk Curbay

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert (Dk.67 Poli), Fernando Martins, Doğukan Sinik, Fredy (Dk.84 Ghacha), Mehmedi (Dk.67 Enzo Crivelli), Wright (Dk.57 Gökdeniz Bayrakdar)GAZİANTEP FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Toşca, Halil İbrahim (Dk.46 Hamza Mendyl), Furkan Soyalp (Dk.67 Merkel), Doğan Erdoğan (Dk.79 Torgeir Borven), Recep Niyaz (Dk.90+1 Oğuz Ceylan), Alexandru Maxim (Dk.90+1 Messaoudi), FigueiredoSARI KARTLAR: Enzo Crivelli, Fernando Martins, Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor)- Djilobodji (Gaziantep FK)

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 23'üncü haftasında sahasında Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı.5'inci dakikada Antalyaspor'da Doğukan Sinik'in sol çaprazdan kaleye çektiği sert şut yandan auta çıktı.22'nci dakikada Hakan Özmert'in yaptığı ortaya penaltı noktasında iyi yükselen Naldo'nun kafa vuruşunu kaleci Günay kale direği sol alt köşesinde kurtarmayı başardı.29'uncu dakikada sol kanattan ilerleyen Haji Wright, Mehmedi ile yaptığı verkaç sonrasında ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşu kaleci Günay mükemmel bir şekilde kurtardı.31'inci dakikada Antalyaspor'da Doğukan sol kanattan ceza alanı yayına çıkardığı topa Fredy, gelişine sert vurdu ancak top kaleci Günay'ın kucağında kaldı.37'nci dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Kitsiou, rakibini geçtikten sonra yaptığı vuruşu kaleci Boffin yatarak kontrol etti.43'üncüdakikada Maxim'in pasıyla ceza alanı içerisine sokulan Figueıredo'nun ayağından uzaklaştırdığı topu kaleci Boffin ayağıyla çeldi. Boşta kalan topu Antalyaspor savunması uzaklaştırdı.45'inci dakikada sol kanattan Figueıredo'nun pasıyla altı pas üzerinde topla buluşan Furkan Soyalp, topu düzelttikten sonra yaptığı vuruşu kaleci Boffin güçlükle kornere çeldi.45+1'inci dakikada kornerden Maxim'in altı pas üzerine yaptığı ortaya iyi yükselen Kitsiou'nun vuruşunu kaleci Boffin kurtardı.53'üncü dakikada Maxim'in sol kanattan verdiği pasta topu önüne alan Figueıredo'nun vuruşunu Antalyaspor kalecisi Boffin uzanarak kontrol etti.54'üncü dakikada sol kanattan ceza alanı içerisinde çizgiye kadar inen Doğukan'ın vuruşunda top kaleci Günay'dan sekerek Mehmedi'nin önünde kaldı. Mehmedi'nin gelişine yaptığı vuruş ise üstten auta çıktı.65'inci dakikada Maxim'in sağ kanattan ceza alanı içerisine yaptığı ortaya yükselen Ertuğrul'un vuruşunu kaleci Boffin iki hamlede kontrol etti.90+4'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında ceza alanı içerisine verdiği pasa gelişine Kitsiou'nun şutunu Boffin çelerek taca yolladı.Mücadele golsüz beraberlikle sona ererken, bazı taraftarların soğuk havadan korunmak için karşılaşmayı battaniyeyle izlediği görüldü.


- Antalya
YORUMLAR
500

Doğukan Sinik, Antalyaspor, Veysel Sarı, Balcı, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantep FK: 0-0 - Son Dakika Spor


Ahmet Çalık'ı unutturmuyorlar! Konyaspor gizliden şampiyonluğa yürüyor Ahmet Çalık'ı unutturmuyorlar! Konyaspor gizliden şampiyonluğa yürüyor         
18:17
Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı         
16:03
Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar         
15:49
Galatasaray, Gedson Fernandes'i bir kez daha kadrosuna katmak üzere Galatasaray, Gedson Fernandes'i bir kez daha kadrosuna katmak üzere         
15:21
Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak         
14:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular         
13:30
Son Dakika! Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı Son Dakika! Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı         
09:54
18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı 18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı         
08:37
Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım         
22:26
Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye         
20:21
Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor         
20:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı         
18:15
Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı! Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı!         
18:06
Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
16:38
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27

Son Dakika Haberleri
18:13 Golü yiyen kaleci uzun süre kendisine gelemedi
18:00 Bolu Dağı geçişi tüm araçlar için trafiğe kapatıldı
17:53 Son Dakika: Süper Lig'de yılın ilk derbisi: Galatasaray-Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu
17:41 Alex de Souza'nın maçına bıçaklı saldırı
17:34 Markette gördüğü bebeği satın almaya çalışan kadın kefaletle serbest kaldı
17:33 3 kişinin can verdiği otobüs kazasından ilk görüntüler geldi!
17:28 Cinsel organındaki şişlikten şikayetçi olan adam, hastanede kadın olduğunu öğrendi
17:18 Milli futbolcu Burak Yılmaz, Fransa'yı karıştırdı
17:09 Bakan Soylu, terörle mücadelede müjdeli haberi verdi: Dağdaki terörist sayısı 150'nin altına düştü
16:43 Sivas'ta seferler iptal oldu, terminal dolup taştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 18:22:46. #1.13#
SON DAKİKA: Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantep FK: 0-0 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement