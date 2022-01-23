Üye Girişi
Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

23.01.2022 21:06
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: NefHakemler: Atilla Karaoğlan, Bahattin Duran, Tarık OngunGalatasaray: Fatih Öztürk, Boey (Dk. 88 Yedlin), Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç (Dk. 88 Morutan), Cicaldau (Dk. 70 Feghouli), Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (Dk.

Stat: Nef

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Galatasaray: Fatih Öztürk, Boey (Dk. 88 Yedlin), Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç (Dk. 88 Morutan), Cicaldau (Dk. 70 Feghouli), Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (Dk. 62 Babel)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Denswil (Dk. 46 Siopis), Puchacz, Berat Özdemir (Dk. 46 Ahmetcan Kaplan), Dorukhan Toköz (Dk. 79 Yunus Mallı), Visca, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius

Goller: Dk. 31 Cicaldau (Penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 84 Bakasetas, Dk. 90 Visca (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Uğurcan Çakır, Dk.30 Denswil, Dk. 41 Peres, Dk. 90+2 Yunus Mallı (Trabzonspor), Dk. 58 Marcao, Dk. 80 Fatih Öztürk (Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

51. dakikada Bakasetas'ın uzaktan şutunda top kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

52. dakikada atılan uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Cornelius, ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunu çekti. Yerden düzgün giden top, uzak direğin dibinden auta çıktı.

57. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Cornelius'un arkaya aşırdığı topa dar açıda olmasına rağmen Ahmetcan Kaplan vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

66. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Visca ile paslaşarak içeri giren Peres'in köşeden vuruşunda top auta gitti.

84. dakikada Trabzonspor'un beraberlik golü geldi. Peres'in ortasını uzaklaştırmak isteyen Marcao'nun uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza sahası sağ çaprazında Bakasetas'ın önünde kaldı. Trabzonsporlu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlara gitti: 1-1

86. dakikada Emre Kılınç'ın uzun pası sonrası altıpas üzerinde topla buluşan Babel rakibinden sıyrılıp şutunu çekti, kaleci Uğurcan topun ağlara gitmesine izin vermedi.

90. dakikada Trabzonspor 2-1 öne geçti. Kaleci Fatih Öztürk'ün oyunu paslaşarak kullanmasının ardından Taylan Antalyalı'nın kaptırdığı topu Visca ceza sahası dışından kaleye gönderdi: 1-2

90+5. dakikada Morutan sağdan çizgiye inerek topu içeri ortaladı, arka direkte Babel'in kafa vuruşunu kaleci son anda direk dibinden kornere çıkardı.

Karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazandı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

YORUMLAR
500

Taylan Antalyalı, Fatih Öztürk, Emre Kılınç, Marcao, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika Spor


İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49
Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı         
16:56
"Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması         
15:50
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22
Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak         
14:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular         
13:30
Ekrem İmamoğlu: Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı Ekrem İmamoğlu: Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı         
10:38
Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay         
08:41
Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu         
08:30
Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım         
22:26
Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye         
20:21
Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor         
20:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı         
18:15
Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
16:38
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27

Son Dakika Haberleri
21:07 Son Dakika: İstanbul-Ankara TEM ve Devlet Yolu, Gerede-Düzce arası kesim yoğun kar yağışı sebebiyle tüm araç geçişlerine kapatıldı
21:05 İşte KKTC'de erken seçimin ilk sonuçları! İki parti, hükümeti kurmaya çok yakın
21:03 Trabzonspor, Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yendi
20:50 Yaz aylarında çalıştırılan eşekler, kışın ölüme terk edildi
20:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusuna Fatma Şahin'in yanıtı mikrofon açık kalınca ortaya çıktı
20:35 Akıncı TİHA'nın da ilk ihracat sözleşmesi tamamlandı
20:07 Uğurcan Çakır'ın yaptığı kurtarışı tüm Türkiye konuşuyor
19:53 THY, İstanbul'daki 31 seferini iptal etti
19:36 Küçükçekmece Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor
19:30 Son Dakika: Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan istifa etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 21:33:09. #1.11#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement