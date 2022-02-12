Gaziantep FK: 2-0

STAT: Başakşehir Fatih TerimHAKEMLER: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Candaş ElbilMEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caiçara, Ndayishimiye, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Berkay Özcan (Dk. 89 Emre Çolak), Chadli (Dk. 63 Salih Uçan), Serdar Gürler (Dk. 88 Deniz Türüç), Pizzi (Dk. 77 Ömer Ali Şahiner), Trezeguet (Dk. 77 Gulbrandsen), OkakaGAZİANTEP FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Ertuğrul Ersoy, Tosca (Dk. 65 Merkel), Djilobodji, Mendyl, Furkan Soyalp (Dk. 82 Börven), Vetrih (Dk. 82 Stankovski), Recep Niyaz (Dk. 65 Sagal), Maxim, Muhammet Demir (Dk. 90+2 Berke Gürbüz)GOLLER: Dk. 34 Pizzi, Dk. 87 Serdar Gürler (Medipol Başakşehir)SARI KARTLAR: Caiçara (Medipol Başakşehir), Mendyl (Gaziantep FK)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25'inci hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 34'üncü dakikada yeni transfer Pizzi ve 87'nci dakikada Serdar Gürler kaydetti. Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 40'a yükseltirken, Gaziantep FK 35 puanda kaldı.15'inci dakikada Chadli'nin yerden pasında ceza sahası dışında topla buluşan Pizzi'nin rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşta kaleci topu güçlükle çelmeyi başardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.23'üncü dakikada orta alanda kaptığı topla birlikte Gaziantep FK ceza sahasına doğru kat eden Pizzi'nin ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.34'üncü dakikada Başakşehir öne geçti. Gaziantep yarı sahasının ortalarında Okaka, yaptığı baskı ile Ertuğrul'dan topu kazandı. Topla buluşan Trezeguet bekletmeden pasını Pizzi'ye verdi. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.72'nci dakikada soldan kullanılan serbest vuruşta Muhammet'in kafa vuruşunda savunmadan dönen top yine bu futbolcunun önünde kaldı. Muhammet sert vurdu ancak kaleci Volkan son anda kornere çeldi.76'ncı dakikada Merkel'in soldan arka direğe gönderdiği ortada topla buluşan Oğuz Ceylan göğsüyle düzeltip çaprazdan çok sert vurdu ancak kaleci Volkan topu kornere çeldi.87'nci dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Gelişen kontra atakta topla birlikte kat eden Berkay pasını sol kanattaki Guldrandsen'e verdi. Ceza sahası içerisine giren Gulbrandsen'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarparak arka direğe doğru yükseldi. Topu takip eden Serdar Gürler'in kafayla dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Kaynak: DHA
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