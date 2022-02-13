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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

13.02.2022 20:59
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Ömer Tevfik ÖzkoçKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Fall, Aabid (Dk. 59 Muleka), Hajradinovic, Ahmet Emin Engin (Dk. 59 Mabil), Umut Bozok (Dk.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Ömer Tevfik Özkoç

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Fall, Aabid (Dk. 59 Muleka), Hajradinovic, Ahmet Emin Engin (Dk. 59 Mabil), Umut Bozok (Dk. 82 Travnik)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Çağan Kayra Erciyas (Dk. 46 Umut Güneş), Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Ahmet Gülay (Dk. 46 Borja), Novais, Candeias, Emirhan Aydoğan (Dk. 46 Milunovic), Efkan Bekiroğlu, Oğuz Aydın (Dk. 71 Diedhiou), Eduardo (Dk. 64 Tayfur Bingöl)

Goller: Dk. 42 Eduardo, Dk. 74 Efkan Bekiroğlu (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 65 Fall, Dk. 68 Muleka (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 21 Tarkan Serbest, Dk. 45 Doğucan Haspolat, Dk. 90+4 Hadergjonaj (Kasımpaşa), Dk. 45 Efkan Bekiroğlu (Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor 2-2 berabere kaldı.

65. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Tarkan Serbest'in ara pasıyla ceza sahasına sokulan Muleka, topu uygun durumdaki Fall'ın önüne bıraktı. Fall'ın altıpasın içinden boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

68. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Evren Eren Elmalı'nın soldan ortasında Muleka'nın penaltı noktası civarından uzak köşeye yaptığı şık kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direğe çarparak ağlara gitti: 2-1.

74. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Hajradinovic'in hatalı pası sonucunda topu kontrol eden Tayfur Bingöl, ceza yayı içinde pasını Efkan Bekiroğlu'na gönderdi. Efkan, sol çaprazdan çıkardığı şutta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2.

84. dakikada Mabil'in soldan ortasında Muleka'nın altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marafona'dan döndü.

Karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Kemal, Tarkan, Evren, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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