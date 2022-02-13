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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

13.02.2022 21:06
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Medical ParkHakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Alpaslan DedeşTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas (Dk. 71 Hamsik), Abdülkadir Ömür (Dk. 83 Berat Özdemir), Visca (Dk. 71 Yusuf Erdoğan), Nwakaeme (Dk. 83 Kouassi), Cornelius (Dk.

Stat: Medical Park

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Alpaslan Dedeş

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas (Dk. 71 Hamsik), Abdülkadir Ömür (Dk. 83 Berat Özdemir), Visca (Dk. 71 Yusuf Erdoğan), Nwakaeme (Dk. 83 Kouassi), Cornelius (Dk. 62 Djaniny)

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic (Dk. 63 Barış Yardımcı), Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 63 Poku), Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 73 Amilton), Rahmanovic (Dk. 79 Çekiçi), Bytyqi, Ahmed Hassan (Dk. 63 Cikalleshi)

Goller: Dk. 13 ve 67 Visca (Trabzonspor), Dk. 83 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor)

Kırmızı kart: İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut (Maç bitimi)

Sarı kartlar: Dk. 21 Soner Dikmen, Dk. 54 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 70 Guilherme (İttifak Holding Konyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yendi.

61. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, Dorukhan Toköz'ün arkaya aşırdığı topu Denswil tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

67. dakikada Trabzonspor'da Visca, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Nwakeme, sağ tarafında rakiplerinden sıyrılarak son çizgiye inerek topu altı pas çizgisinin hemen gerisindeki Visca'ya aktardı. Bu futbolcu da düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0

77. dakikada Poku'nun soldan ortasında, Rahmanoviç'in yakın mesafeden kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, topu çelerek önemli bir tehlikeyi önledi.

83. dakikada İttifak Holding Konyaspor farkı 1'e indirdi. Hadziahmetovic'in ortasında, topu göğsüyle kontrol eden Cikalleshi'nin, dönerek vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluştu: 2-1

85. dakikada Bytqi'nin ceza alanı dış sol çaprazından şutunda top direğin az farkla yanından auta çıktı.

90+4. dakikada ceza alanı içinde Kouassi'nin yerden şutunda kaleci Sehic, iki hamlede topu yatarak kontrol etti.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

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Dorukhan Toköz, Berat Özdemir, Yusuf Erdoğan, Uğurcan Çakır, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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